Madrid | Número 7

🤩 ¿Cómo se dice distraction olympics en español?

Si prestas un mínimo de atención a la política estadounidense, habrás oído mil veces sobre la técnica que utiliza Donald Trump para distraer a la población. ¿Quieres que no se hable sobre la lista de Jeffrey Epstein? Sal a pedir que los Commanders de Washington vuelvan a llamarse Redskins. ¿No quieres que se sepa que vas a dejar a millones sin Medicaid? Anuncia que vas a retirarle la ciudadanía a Rosie O’Donnell. (Aclaración para Gen Z: es una actriz).

Perdón por la digresión. Todo esto para decir que parece ser que Pedro Sánchez ha tomado nota, a juzgar por la cantidad de distracciones que hemos tenido esta semana.

¿Que ha pasao’? En esta casa escuchamos pero no juzgamos. Pero si nos pagasen por juzgar (por cierto: ofrecemos suscripciones de pago 😬), diríamos que quizá tenga algo que ver con su gobierno.

No se aprueba ninguna ley desde la prehistoria. Sánchez ni siquiera va a intentar presentar —mucho menos aprobar— unos nuevos Presupuestos este año, y además el gobierno lidia con investigaciones sobre la esposa y el hermano del presi y sus dos socios más cercanos del PSOE. ¿Quizás tiene algo que ver?

Pero, como decíamos, ¿quién es uno para juzgar? Hablemos de las distracciones que han dominado la política española esta semana, que no nos viene mal echarnos unas risas. Van tres:

¡Tenemos cannabis medicinal! 🪴 (tarde y a medias, pero en fin…). El Gobierno aprobó por fin el uso médico del cannabis: histórico, sí, pero también… minúsculo. Bajo el nuevo decreto, solo se permitirán medicamentos derivados de cannabis dentro de hospitales, recetados por especialistas y preparados bajo estricta supervisión. Indicaciones tasadas y cuando fallen los tratamientos clásicos : espasticidad por esclerosis múltiple, epilepsias severas, náuseas por quimio, dolor crónico rebelde… Nada de flores, nada de venta en farmacias de calle, y Atención Primaria no puede recetarlo (lo sentimos, drogones). Los defensores hablan de “día histórico” , aunque muchos lo ven excesivamente restrictivo. En cualquier caso: titulares, ¿no?

¡Drama por el aborto! El desencadenante: la muy desafortunada decisión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), de apoyar una propuesta de Vox para que personal municipal “informe” a las mujeres sobre el “síndrome postaborto”, que en teoría provoca adicciones, ideas suicidas y más cáncer ginecológico. Problema: ese síndrome no existe como diagnóstico reconocido. Almeida reculó, y el Gobierno central salió al ataque. Las cifras. El martes, pocos días después de la rectificación de Almeida, Mónica García presentó un estudio sobre la última década del aborto en España. Conclusión: récord de centros y de abortos en 2024, lo que sugiere mayor disponibilidad. Y enormes diferencias entre público y privado por comunidad: Cantabria (88,5%), Galicia (77%), La Rioja (76,1%) y Navarra (74,8%) están arriba en realización en centros públicos; Andalucía (0,2%) y Madrid (0,47%), a la cola. Registro de objetores. Aunque los datos no muestran que la objeción reduzca la disponibilidad —Madrid y Andalucía son 3ª y 5ª en abortos por 1.000 mujeres; Galicia y La Rioja, muy por debajo de la media—, Moncloa aprovechó para recordar a cuatro CCAA (con Madrid, del PP, en primera fila) que la ley de 2023 obliga a garantizar la IVE en la sanidad pública y a remitir los registros de objetores de conciencia. La presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso se indignó: listas que “estigmatizan” a médicos. Controversia servida.



Podríamos seguir. Sin ir más lejos, ayer los aliados del Gobierno convalidaron el decreto de embargo de armas a Israel… pero solo después de que Podemos lo llamara “fake” (por no ser un embargo “de verdad”) y votara a favor a regañadientes. Lo dejamos aquí. Digamos que, hasta que el Gobierno convoque elecciones —o sobrevenga una crisis global que le suba la popularidad—, algo nos dice que vamos a ver mucho más circo.

💬 Cinco temas para debatir con amigos

1. 🚣 Los de la flotilla regresan de Israel con denuncias de malos tratos

Se acabó. El viaje de la flotilla de ayuda a Gaza —la Global Sumud Flotilla, la “Freedom Flotilla”—, que hemos seguido desde que zarpó de Barcelona a principios de septiembre (dos veces, de hecho, tras fallar el primer intento), ha llegado a su fin.