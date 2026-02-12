Madrid | Número 22

🇪🇸 The Bubble es la newsletter en inglés más leída de España, ahora en español. Es gratis, pero ofrecemos suscripciones de pago y nos encantaría contar con tu apoyo para poder seguir siendo un best-seller en Substack (solo por el precio de un café).

🚨 ¡Personaliza tu suscripción! Así que ahora puedes configurar tu experiencia en The Bubble para recibir solo los correos que te interesan. Haz clic aquí para hacerlo.

📺 Oportunidades de patrocinio. ¿Quieres poner tu marca delante de nuestra audiencia influyente y enganchada—profesionales, creativos y diplomáticos incluidos? Ofrecemos varias formas de hacerlo. Haz clic aquí para reservar tu espacio.

Quiero suscribirme

🛂 Y una nota de nuestro patrocinador. Nos hemos aliado con nuestros amigos de Bureaucracy.es para traerte más recursos sobre inmigración y la vida en España. Échale un ojo a nuestras guías para conseguir el visado de nómada digital o el visado no lucrativo.

¿Suficientemente mojados ya?

🌧️ En España estamos hasta el c*ño de la p*ta lluvia

Basta ya.

Diluvio universal. Leonardo, Marta… Ni a vuestros amigos que aparecieron antes — Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph y Kristin. No aguantamos más. Estamos de los nervios todos.

Para quienes se pregunten por qué hablamos del tiempo en vez de algo “importante”, un recordatorio: el tiempo es el refugio seguro original.

¿Pero hasta qué punto es una locura? Vamos a Grazalema, un Pueblo Blanco en la sierra al norte de Cádiz. En las últimas tres semanas han caído allí unos 2.000 litros por metro cuadrado — más de lo que suele llover en todo un año. El meteorólogo Nahel Belgherze lo definió en X como “hidrológicamente absurdo”.

Pero hay buenas noticias. España, como sabéis (¿no?), suele sufrir sequías recurrentes. Hace apenas unos años, en Cataluña reaparecía la torre de una iglesia en un embalse que se vaciaba a toda velocidad, mientras se retiraban toneladas de peces para proteger el agua potable ante la falta de oxígeno.

Ahora agua no falta. En solo dos semanas, las lluvias han aportado más de 10.000 hectómetros cúbicos a los embalses españoles — un récord de 30 años, según la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Con 43.341 hm³ almacenados , los embalses están ya por encima del 77% de su capacidad — unos 24 puntos porcentuales más que la media de los últimos diez años, según nuestra web favorita, Embalses.net. Muchos han tenido que desembalsar agua por primera vez en décadas. (Solo Murcia — pobre Murcia — sigue especialmente seca.)

Amén. “La principal implicación es que se aplaza durante meses y hasta más de un año, si no lloviese más, la recurrente espada de Damocles de la sequía,” explicó a ABC Javier Martín-Vide, catedrático emérito de Geografía Física de la Universidad de Barcelona.

En el frente político. Pedro Sánchez prometió ayudas para los agricultores afectados por los daños en los cultivos — algo que su Gobierno puede hacer. También ha pedido un pacto nacional contra el cambio climático — algo que, viendo su aritmética parlamentaria, parece bastante más complicado.

¿Más lluvia? Puede que estés de suerte. Ha llegado la borrasca Nils.

Sigue leyendo que abajo hay más noticias. 👇👇

🔔 Pero antes, síguenos en Instagram

@thebubblecom The Bubble on Instagram: "Elon, in case you are watching 👀



#s …

Si todavía no nos sigues en Instagram, te estás perdiendo cosas. Estamos publicando contenido exclusivo con nuestros colaboradores por toda España, noticias de última hora y mucha cultura pop. Haz clic en el post de arriba y vente con nosotros.

💬 Cinco temas para debatir con amigos

1. 🗳️ Vox se dispara en Aragón mientras Extremadura se encamina al bloqueo político

Difícil de tragar. Aragón acaba de dar un resultado electoral que suena a déjà vu: el Partido Popular (PP) ganó las elecciones autonómicas… pero ni de lejos lo suficiente como para gobernar en solitario.

El presidente aragonés en funciones, Jorge Azcón, se impuso en las urnas, pero incluso retrocedió ligeramente respecto a 2023 (del 35% al 34%), dejando al PP muy lejos de la mayoría absoluta. Es decir: la derecha ganó con claridad… pero no el PP.

El verdadero vencedor fue Vox. El partido de extrema derecha saltó del 11% al 18% del voto, duplicó sus escaños (de 7 a 14) y se convirtió en el kingmaker inevitable.

Santiago Abascal, el jefe de Vox, no solo hizo campaña: prácticamente convirtió Aragón en un campo de batalla nacional. Y los votantes respondieron con lo que Vox celebró como “más del doble de Vox”.

El gran perdedor fue el PSOE. Los socialistas, liderados por Pilar Alegría, cayeron con fuerza, del 30% al 24%, y perdieron cinco escaños. Es uno de los peores resultados del partido en la historia democrática de la región y confirma una tendencia más amplia: Aragón, como ya ocurrió en Extremadura, se escora hacia la derecha.

Ese desplazamiento es claro. Desde 2023, el bloque conjunto de derechas ha pasado del 47% al 55% del voto, su mejor resultado en décadas.

¿Y por qué le ha ido tan bien a Vox? En parte, por trasvase de votos: las encuestas apuntan a que el PSOE perdió alrededor del 16% de sus votantes de 2023 hacia el PP o Vox, y el propio PP cedió cerca del 10% de su apoyo directamente a Vox. Además, los jóvenes están votando a Vox. 🤷

Vox también movilizó a votantes que no participaron en las últimas elecciones. Y ha sabido capitalizar enfados muy concretos en Aragón: el malestar del sector agrario por el acuerdo comercial con Mercosur impulsado desde Bruselas, la inmigración y la sensación de que la España rural está siendo ignorada.

¿Y ahora qué? El PP tiene prácticamente imposible gobernar sin Vox. No hay una coalición viable en el centroizquierda.

Eso deja a Azcón dependiendo de Vox (y Vox lo sabe). Abascal ya ha dejado claro que esta vez pedirá un precio alto: poder real. Quiere consejerías clave y un giro más a la derecha en políticas de inmigración, clima y gasto público.

Y no es el único frente abierto. Tras las recientes elecciones en Extremadura, PP y Vox están atrapados en un pulso que podría acabar con los ciudadanos volviendo a las urnas.

El PP ganó en diciembre y María Guardiola repite como candidata, pero no tiene mayoría suficiente. El apoyo de Vox es imprescindible (sorpresa), y el partido de Abascal se niega a limitarse a abstenerse o respaldarla desde fuera.

La votación de investidura está prevista para el 3 de marzo y las negociaciones no han avanzado. Ambas partes ya se enfrentan más en público que en privado. Si Guardiola fracasa en la primera votación, se abrirá una cuenta atrás de dos meses hacia nuevas elecciones.

Se vienen tiempos entretenidos. 🎉

2. 📉 España baja en el ranking global de corrupción (mal asunto, gente)

¡Ay, la humanidad! Según el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) 2025 de Transparency International, España ha caído tres puestos en la clasificación global este año, situándose en el 49º lugar de 182 países, con una puntuación de 55 sobre 100.