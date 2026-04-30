Madrid | Número 32

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Cortarollos

😥 La fiesta económica podría estar llegando a su fin

La economía, en modo Jenga, nos tiene con la ansiedad por las nubes.

La economía española en general —y la madrileña en particular— ha estado “on fire” (término técnico) en los últimos años, como hemos venido contando una y otra vez. Ha liderado entre las grandes economías de la UE y, en serio, todo el mundo se está mudando aquí (sí, incluso Walton Goggins 🥳).

Pero ojo, que vienen curvas. O nubes en el horizonte. O moscas en la sopa. O kétchup en la tortilla. Y empezamos a temer que —nosotros y el Gobierno del PSOE que nos gobierna— estemos ante un cambio de paradigma. Veamos.

Tres letras: PIB. La economía española ha crecido con fuerza tras la pandemia, impulsada por el turismo y los fondos europeos… pero el globo empieza a desinflarse. Tras crecer un 2,8% el año pasado, ya se esperaba una desaceleración al 2,2% este año y al 2,0% en 2027. Y entonces el Orange Menace empezó a bombardear Irán, disparando el precio del petróleo ⏫ y complicando aún más las previsiones.

¿El problema de que suba el combustible? El ministro de Economía, Carlos Cuerpo (aka Carl Body), dice que la inflación podría subir hasta el 3,1% (antes: 2,1%). Y cuando todo es más caro… la gente consume menos. Aun así, Cuerpo insiste en que el 2,2% sigue en pie, pese a que el FMI ya ha recortado su previsión al 2,0% (y 1,7% en 2027). Eso sí: admite que si la guerra sigue, el crecimiento podría caer hasta 0,8 puntos (es decir, 1,4%, para los que odian las mates).

Encontrar curro ya no es lo que era. El empleo siempre flojea tras las fiestas, pero lo de este año ha sido especialmente feo. La tasa de paro —que llegó a bajar brevemente del (incómodo) umbral del 10% a finales de 2025— subió al 10,8% en el primer trimestre, con 231.500 nuevos parados: el mayor aumento para ese periodo desde 2013 (COVID aparte).

Timing perfecto (not). El repunte llega justo cuando el Gobierno regulariza a unos 500.000 inmigrantes sin papeles, un colectivo especialmente expuesto a empleos en comercio, hostelería y servicio doméstico — justo los sectores que más se han resentido. De la explotación al paro.

¿Encontrar piso? Peor todavía. Si pensabas que ya era difícil, puede que pronto mires atrás con nostalgia. El precio medio por m² subió un 14,3% en el primer trimestre de 2026 respecto al año anterior (en Madrid y Valencia, peor: +19%). Una locura.

¿El verdadero problema? Kiko Llaneras (de El País y amigo de The Bubble) lo resume en un análisis esta semana. Tl;dr: el salario medio en España, ajustado por inflación, solo ha subido un 5% en 30 años —y, con las subidas de impuestos, en realidad ha caído desde 2015.

Súmale la vivienda y 💥. Salarios estancados, impuestos al alza y precios de la vivienda que han subido un 47,7% desde 2015 (y un 95,6% en Madrid y Barcelona), según Caixabank Research. ¿De verdad sorprende que los jóvenes sin un duro, viviendo con sus padres eternamente, estén cada vez más cabreados… y girando a la derecha?

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💬 Cinco temas para debatir con amigos

1. 🇪🇸 La “prioridad nacional” de Vox cobra vida

Se nacionaliza. ¿Te acuerdas de aquello de la “prioridad nacional” que sonaba a nuevo lema de la ultraderecha la semana pasada? Pues ya está por todas partes.

A lo grande. Lo que empezó como una cláusula en acuerdos regionales entre el PP y Vox en sitios como Extremadura o Aragón ha pasado a dominar la política española. Vox lo está impulsando a fondo en parlamentos autonómicos (y hasta en ayuntamientos), dejando claro que no es una sugerencia: es la línea.

Más que un eslogan. “Prioridad nacional” significa dar acceso preferente a ayudas públicas, vivienda y servicios a quienes tengan vínculos más fuertes con España, lo que en la práctica —según sus críticos— abre la puerta a la discriminación contra inmigrantes y crea un sistema de dos velocidades.

Aqui mando yo. Vox, por su parte, no piensa aflojar. El partido ha advertido al PP de que no aceptará ningún intento de “suavizar” el concepto con términos más blandos como “arraigo” o matices legales.

La jugada. Internamente, Vox ve la “prioridad nacional” como una idea simple, emocional y con gancho entre votantes de clase trabajadora. Su estrategia ahora es forzar al PP a abrazarla del todo o a rechazarla públicamente.

Bajo presión. En Aragón, el presidente autonómico, Jorge Azcón, defendió la medida en su investidura, insistiendo en que es “legal” (por si acaso) y basada en premiar a quienes tienen vínculos de larga duración con la región.

¡En todas partes! Vox impulsa propuestas similares en Valencia y ya avisa de que las exigirá también en Andalucía si el PP necesita sus votos para gobernar.

Reacción rápida. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que esto supone crear “ciudadanos de primera y segunda clase” y ha avisado de que el Ejecutivo intervendrá si alguna medida cruza líneas legales.

También la Iglesia. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española también ha rechazado la idea.

Ni freno ni marcha atrás. Vox, como era de esperar, se crece. Su líder, Santiago Abascal, arremetió contra Sánchez en un mitin, llamándole, entre otras cosas, “el mierda del presidente”.

Y contra la Iglesia. También cargó contra los obispos críticos, acusándolos de hipocresía y de alinearse con un sistema que, según él, “traiciona a los españoles”.

Equilibrismo. El PP intenta no espantar al votante moderado mientras lidia con la presión constante de Vox para ir más lejos.

Y ese equilibrio puede estar funcionando. Según una encuesta interna del PP, una parte sorprendentemente alta de votantes socialistas (alrededor del 40%) ve con buenos ojos la versión más suave de la idea.

Si esas encuestas no están simplemente diciéndoles lo que quieren oír, quizá explique por qué el PP no está precisamente pisando el freno.

2. 🐿️ La fiesta podría acabarse de verdad para Alvise Pérez

Hablando de fiestas que se acaban… ¿te acuerdas de Alvise Pérez? El agitador de Telegram que, en 2024, sorprendió a España al conseguir tres escaños en el Parlamento Europeo con su partido de nombre nada sutil Se acabó la fiesta (SALF) —montado sobre 800.000 votos cosechados a base de mensaje ultra, antiestablishment, teorías conspirativas y “exclusivas” online cuidadosamente seleccionadas.