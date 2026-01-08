Madrid | Número 17

Los amigos de Delcy

🇻🇪 La aventura venezolana de Trump agita el avispero en España

La captura (o secuestro, depende de lo que opines) del dictador venezolano Nicolás Maduro, por parte del ejército estadounidense, sacudió a toda España. Y no solo porque ambos países compartan idioma y una larga “relación” colonial.

¿Os acordáis del Delcygate? Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro y la mujer ahora señalada (¿por Caracas… o por Trump?) para sustituir a su jefe detenido, ha tenido un papel nada menor en los escándalos de corrupción que salpican a figuras del PSOE como José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Sí, ese grupo tan querido y entrañable. Ahora Rodríguez es la mujer del momento, y su éxito (o su caída) podría determinar cuánta de la todavía turbia pata venezolana de esos casos sale finalmente a la luz, y a quién termina golpeando.

Más sobre ese cacao en un momento. Porque primero, veamos cómo reaccionó España a las noticias llegadas desde Caracas.

La noticia explotó directamente sobre la grieta política madrileña, dividiendo al país al instante en dos bandos (como siempre): quienes celebraban la caída de un dictador y quienes insistían en que las formas importan tanto como el fondo.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como era previsible, se alineó con el segundo grupo. Tras una primera llamada a la “desescalada”, endureció rápidamente el tono. España, dijo, puede no reconocer al régimen de Maduro, pero no avalará una intervención que viole el derecho internacional o desestabilice la región.

Siguiente parada: el escenario internacional. Sánchez llevó el asunto a la ONU, advirtiendo de que la operación sentaba un precedente peligroso y vulneraba la soberanía venezolana. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, argumentó que la lucha contra el crimen organizado no puede convertirse en un cheque en blanco para la acción militar. “La fuerza jamás trae más democracia”, dijo.

Sánchez también presionó a otros líderes europeos para que dejaran de andar de puntillas con Trump, alertando de que mirar hacia otro lado ante una intervención estadounidense en América Latina envía un mensaje inquietante. ¿Qué pasa, sugirió Madrid con intención, cuando esa lógica se aplica más cerca de casa? Pongamos, por ejemplo, Groenlandia.

A la derecha, el Partido Popular se lanzó a la noticia… y luego puso el freno. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, celebró inicialmente la captura de Maduro como una buena noticia sin matices, mientras Isabel Díaz Ayuso la describió como un acto histórico que podría generar “años” de gratitud.

Pero cuando Trump planteó un plan de transición que dejaba de lado a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y reciente Nobel de la Paz, aparentemente por ser demasiado democrática, y mantenía a Delcy Rodríguez en juego, el PP empezó a cambiar de opinión: el futuro de Venezuela debía decidirlo el pueblo venezolano, dijeron, y además existían “dudas” sobre si se había vulnerado el derecho internacional.

A la izquierda de Sánchez, la presión fue en sentido contrario. Sumar denunció la intervención como imperialista; Podemos fue más allá y pidió el aislamiento internacional de Trump. Y Vox, el partido ultra, previsiblemente la celebró como una victoria de la “libertad”.

¿Y la opinión pública? España en estado puro. Una mayoría apoya la captura de Maduro, pero una mayoría aún mayor cree que la operación violó el derecho internacional. En otras palabras: Maduro despierta rechazo, Trump genera desconfianza, y la política española se pelea por decidir cuál de esas verdades merece el titular.

Volvamos a Delcy. Hay que ver qué pasa al abrir este melón. Según las investigaciones, mantuvo contactos estrechos con Ábalos, Koldo y Aldama entre 2019 y 2021, cuando Ábalos era ministro de Transportes y presuntamente estaba implicado en tramas de comisiones ligadas a contratos públicos. Aldama hablaba con frecuencia con Delcy antes de una reunión celebrada en enero de 2020 entre ella y Ábalos en el aeropuerto de Barajas, una cita que el hijo de Ábalos afirmó que Sánchez había ordenado a su padre mantener (Delcy tenía prohibida la entrada en la UE por su papel en “violaciones de derechos humanos y por socavar la democracia”).

Por ahora, los casos avanzan lentamente por los tribunales. Y puede que nunca se conozca toda la historia sin la parte venezolana. Pero si la intervención de la administración Trump da otro giro extraño (una detención de Delcy, por ejemplo), quién sabe qué podría salir finalmente a la luz.

💬 Cinco temas para debatir con amigos

1. 🤑 Otro indicador de que la economía de Madrid ya ha superado a la de Cataluña

Vale, el equipo de The Bubble en Madrid, pero esto no va de pegarle a Cataluña. Nos encanta Cataluña: Barcelona, la Costa Brava, los Pirineos, todo el pack. Pero esta semana se publicó un nuevo dato económico que muestra que el sorpasso de Madrid sobre Cataluña no solo continúa, sino que no da señales de frenarse. Más bien al contrario: empieza a consolidarse como una tendencia. Esto es lo que ha pasado.

Las “afiliaciones” a la Seguridad Social. Por primera vez desde que existen registros comparables (es decir, desde 1999), Madrid tiene ahora más personas afiliadas a la Seguridad Social que Cataluña: unas 3,88 millones, alrededor de 7.600 más que Cataluña, pese a tener cerca de un millón menos de habitantes. No se trata de una encuesta, sino de un registro administrativo que contabiliza dónde trabaja la gente, no dónde vive.

Es uno de los mejores indicadores que tenemos para saber dónde se están creando realmente los empleos. (Eso sí: si tienes dos trabajos a tiempo parcial, cuentan como dos afiliaciones 👀).

Ese hito no salió de la nada. Los economistas lo venían anticipando desde hace años. El PIB regional de Madrid superó al de Cataluña por primera vez en 2012, luego volvió a quedar por detrás durante un breve periodo y volvió a adelantarse en 2017, en pleno apogeo de la crisis del procés independentista —desde entonces, la brecha no ha hecho más que ampliarse. Hoy Madrid representa casi el 20% de la producción económica total de España, más que cualquier otra comunidad. (Cataluña lleva años estancada en torno al 19%). Entonces, ¿qué está pasando?

Primero , Madrid se ha convertido en la “ciudad global” indiscutida de España. Según Arturo Lahera, académico citado en un análisis de El País, la capital capta ya cerca de un tercio de toda la inversión extranjera directa que llega al país, especialmente desde la pandemia. Entra capital, llegan empleos. Economía básica.

Segundo , los sectores importan. Cataluña, histórica potencia industrial del textil y la automoción, sigue teniendo una base manufacturera sólida, pero muy ligada a las exportaciones al norte de Europa —una región que lleva años creciendo poco. Madrid, en cambio, está más diversificada y cada vez más orientada a servicios de alto valor añadido: consultoría, tecnología, finanzas y sedes corporativas. Ahí es donde se está creando empleo.

Tercero, el efecto bola de nieve. Como lo resumía un economista, Madrid se beneficia de una fuerte fuerza centrípeta: las empresas quieren estar cerca de competidores, proveedores, reguladores y talento. Cuanto más grande es la ciudad, más gravedad tiene. Por eso tantos titulados de otras partes de España acaban en una ciudad sin salida al Mediterráneo —les apetezca o no.

Por último, la vivienda. Madrid concentra los empleos, pero cada vez es más difícil vivir en la capital. (Si nos lees con frecuencia, sabes que damos la matraca con esto. Mucho). Decenas de miles de personas se desplazan cada día a trabajar a Madrid desde Toledo o Guadalajara. Esos trabajadores cuentan igualmente como “afiliados” en Madrid, reforzando el peso económico de la capital incluso mientras la población se expande hacia fuera. (Si miramos dónde vive la gente, todavía residen más trabajadores en Cataluña que en Madrid).

¿La cara B? Ganar también tiene riesgos: morir de éxito. Es decir, si atraer talento a Madrid se vuelve sencillamente imposible por los precios de la vivienda, las empresas acabarán buscando alternativas en otros lugares.

2. 📺 Una muerte en directo con ecos de Black Mirror

Simón Pérez (izq.) y Sergio Jiménez (der,), en una imagen compartida en Telegram.

La muerte de Sergio Jiménez Ramos fue el episodio de Black Mirror que nadie pidió. Cuando su hermano Dani logró forzar la puerta de la habitación de Sergio en casa de su madre, en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), en la madrugada de Año Nuevo, lo encontró arrodillado sobre la cama, con la cabeza apoyada en el colchón “como si estuviera rezando”.