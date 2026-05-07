Madrid | Número 33

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Dios mío, otra vez no

⛴️ Un crucero, un virus letal… y España justo en medio

El mundo lleva tres días pegado a las pantallas siguiendo en tiempo real la historia de un crucero de expedición de lujo a la deriva por el Atlántico con un virus letal a bordo — y ahora rumbo directo a España.

El MV Hondius transporta a unas 150 personas entre pasajeros y tripulación. Lo que empezó como una enfermedad misteriosa escaló rápidamente a algo mucho más serio. Tres personas han muerto y al menos ocho casos de hantavirus (un virus transmitido por roedores que puede causar enfermedades graves) han sido confirmados o están bajo investigación.

La situación se ha convertido en un problema sanitario multinacional y España está ahora en el centro de todo, porque el barco tiene previsto atracar en Tenerife el sábado.

Resumen rápido. El crucero comenzó en el sur de Argentina e hizo escala en zonas extremadamente remotas. Al principio, un pasajero enfermó y más tarde murió, aunque la causa no se identificó inmediatamente.

Y el barco siguió adelante. Los pasajeros siguieron viajando. Y, crucialmente, decenas de personas desembarcaron a mitad del trayecto y volaron de vuelta a sus países antes de que nadie entendiera realmente a qué podían haber estado expuestos. Al menos una persona que abandonó el barco ya ha dado positivo. Las autoridades intentan ahora rastrear contactos en múltiples países.

Esto no es The Last of Us. El hantavirus no es nuevo (en Argentina hay brotes desde hace siglos, básicamente). No se transmite fácilmente (así que, por favor, no empecemos con lo de “esto es como el COVID”).

Normalmente se contagia por contacto con roedores infectados , no por interacción casual entre personas. (Bien). Pero la variante de los Andes —la detectada aquí— puede provocar enfermedades respiratorias graves con tasas de mortalidad de hasta el 40% y sí puede transmitirse entre humanos si hay contacto muy cercano y prolongado. (Mal).

No hay vacuna , no existe tratamiento específico y, cuando los síntomas empeoran, la situación puede deteriorarse muy rápido.

Mantengan la calma y sigan adelante. En el barco, los pasajeros están aislándose, usando mascarillas y limitando contactos — pero también leyendo, viendo películas y tomando té. “Nuestros días han sido casi normales”, dijo una pasajera. Algo es algo.

Y ahora entra España en escena. Tras negarse Cabo Verde a permitir el desembarco, el barco se dirige a Tenerife a petición de la OMS, algo que ha provocado cierta tensión.

¿Y por qué nosotros? El Gobierno canario cuestiona abiertamente por qué no se evacuó a los pasajeros directamente desde África en vez de trasladar el problema a España.

La coordinación no está siendo precisamente brillante. El presidente canario, Fernando Clavijo, también ha criticado la falta de transparencia y coordinación por parte de Madrid. Sobre el terreno, la reacción es más simple: la gente está nerviosa. (¿Recordáis el COVID?).

A toda máquina. El Gobierno central, sin embargo, mantiene el plan. España ha activado protocolos europeos de emergencia y gestionará toda la operación cuando el barco llegue.

Bienvenidos a España. Los pasajeros pasarán controles médicos, los extranjeros serán repatriados y los 14 españoles serán trasladados a Madrid para hacer cuarentena en un hospital militar. Todo coordinado con socios europeos.

Por favor, no entren en pánico. La ministra de Sanidad, Mónica García, insiste en que el riesgo para la población general es muy bajo, mientras que Fernando Simón ha subrayado repetidamente que esto es “muy, muy distinto al COVID”.

¿Y ahora qué? Todas las miradas están puestas en el sábado, cuando el barco llegue a Tenerife. Los pasajeros permanecerán a bordo hasta que estén listos los vuelos de evacuación y las autoridades comenzarán una operación para dispersarlos de forma segura. (O quizá provoquen el fin de la civilización.)

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💬 Cinco temas para debatir con amigos

1. 🇲🇽 Ayuso viaja a México y —sorpresa— enfada a todo el mundo

¿A que no adivinas quién está en la ciudad? La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aterrizó en México el domingo para lo que se suponía que iba a ser una visita oficial de 10 días. En cambio, se ha convertido en una polémica transatlántica prácticamente desde el minuto uno —centrada (sorpresa) en la historia.

Si vas a ser polémica, hazlo a lo grande. Todo empezó a torcerse cuando Ayuso respaldó un homenaje a Hernán Cortés en Ciudad de México —sí, ese Cortés. El que derrotó al imperio azteca (con ayuda de otros pueblos indígenas) y, de paso, masacró entre 3.000 y 6.000 personas desarmadas en Cholula, ya fuera para evitar una emboscada o simplemente porque le apetecía.

Un crack. Ayuso definió a Cortés como “una figura clave en la creación del México moderno”, defendió que el legado español fue de mestizaje y no algo por lo que pedir perdón, y alertó sobre la “muerte de la democracia bajo el socialismo”, poniendo como ejemplo tanto a España como a México. Vamos, una agenda ligerita.

Mal timing. Las relaciones España-México llevan años delicadas desde que el expresidente Andrés Manuel López Obrador exigiera disculpas por los abusos coloniales, algo que España rechazó. Pero últimamente las aguas parecían calmarse: el rey Felipe VI había lanzado algunos mensajes conciliadores y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, rebajó el tono durante una visita a Barcelona.

Entonces apareció Ayuso… y 💥.

Primero enfadada. Luego menos. Sheinbaum respondió con dureza, afirmando que quien intente presentar la conquista como algo positivo está “destinado al fracaso”. Pero al día siguiente rebajó el tono, insistiendo en que Ayuso “tiene derecho a expresarse” y que esto no afectará a las relaciones bilaterales.

Mientras tanto, en España… El ministro de Transformación Digital, Óscar López, calificó el viaje de “irresponsable” —algo poco sorprendente, teniendo en cuenta que Sánchez lo está preparando como candidato del PSOE para enfrentarse a Ayuso en las próximas elecciones madrileñas.

¿Presidenta non grata? En un aeropuerto mexicano, una mujer encaró directamente a Ayuso, criticando sus comentarios sobre la conquista y recordándole, con bastante intención, que México se escribe con “x” y no con “j” —algo que Ayuso hace precisamente porque sabe que irrita. El vídeo se hizo viral casi al instante.

Los mexicanos adinerados que llevan años mudándose masivamente a Madrid —atraídos por la estabilidad, el estilo de vida y los impuestos— parecen bastante menos preocupados por los héroes de Ayuso. O por su ortografía.

¿Próximas paradas? Monterrey y Riviera Maya. Seguro que todo transcurre con absoluta calma 🤣

2. 🇺🇸 Ceuta y Melilla aparecen como “marroquíes” en Washington

O Marruecos. Depende de lo que crea el Congreso de EE. UU.

¡Más sorpresas! Escondido en un documento presupuestario del Congreso de EE.UU., un comité de la Cámara de Representantes se ha hecho eco (por primera vez) de la reivindicación de larga data de Marruecos sobre Ceuta y Melilla.