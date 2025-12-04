Madrid | Número 14

Nada como la cárcel para aclarar las ideas

👶 ¡Mira quién habla! (Koldo y Ábalos van a prisión… y uno de ellos ya ha empezado a hablar)

¡Mira quién habla! No, no hablamos de esa pelí de 1989 sobre un bebé que habla y que resucitó brevemente la carrera de John Travolta. Hablamos de José Luis Ábalos, ex número dos del PSOE, arquitecto del ascenso de Pedro Sánchez y ahora pájaro de Soto del Real en el Caso Koldo — que de pronto ha descubierto una pasión irrefrenable por la transparencia ahora que tiene hasta 24 años de cárcel por delante.

La cárcel aclara mucho las ideas. El jueves pasado, el juez del Supremo Leopoldo Puente mandó a Ábalos y a su ex mano derecha Koldo García (sí, ese Koldo del Caso Koldo) a prisión provisional sin fianza, citando un riesgo de fuga “extremo”.

Los casos que tienen encima son muchos — mordidas en obras, comisiones por mascarillas COVID, y muchos más — pero los cargos parecen una cuenta de bar en una despedida de soltero: Organización criminal, Cohecho, Revelación de información privilegiada, Tráfico de influencias y —cómo no— Malversación.

El contexto. La instrucción ya ha terminado y el juicio está a la vuelta de la esquina. Anticorrupción pide 24 años para Ábalos y casi 20 para Koldo; la acusación popular del PP, 30.

Ahora comparten celda en Soto del Real, tiritando en el invierno madrileño, quejándose de las almohadas finitas, pidiendo ropa térmica y hasta un cuaderno — presumiblemente para empezar las memorias carcelarias: “Yo, inocente”.

Pájaro cantor. Desde que se ha visto con toneladas de cárcel encima, Ábalos ha decidido hacer lo que en España se llama “poner el ventilador”. O sea, salpicar mierda por todas partes y esperar que alguien con poder parpadee y le eche un cable.

Y vaya si tiene cosas que contar. En los últimos días, Ábalos & Co. se han dedicado exactamente a eso, sobre todo en la prensa y en X (aunque no tanto en el juzgado, para desesperación de los fiscales):

La negación obligatoria. El PSOE lo niega todo. La portavoz Montse Mínguez califica las afirmaciones del hijo de “falsedades” y repite la frase de la semana: “No nos vamos a dejar chantajear por nadie.” El partido recuerda además que Ábalos salió del PSOE hace casi dos años.

Yo apenas lo conocía. Sánchez está gestionando este drama alrededor de Ábalos —el tipo que llevó su campaña de liderazgo y, después, toda la maquinaria del partido— con el guion clásico: distancia y amnesia selectiva.

¿Quién? En una entrevista en RTVE, la tele pública amiga, Sánchez admitió que tuvo “confianza política” en Ábalos (difícil negarlo; hay demasiadas fotos). Pero añadió: “Desde el punto de vista personal, era un gran desconocido para mí.”

Incómodo. En julio de 2023, Sánchez le escribió a Ábalos, “La verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político. También tu amistad. En fin. Te mando un abrazo. Pero bueno, 🤷.

Varicela. No hay ninguna prueba que vincule a Sánchez con los presuntos delitos de Ábalos. Pero todo esto ya es lo suficientemente malo. Como dijo un columnista, los escándalos de corrupción son como el herpes: se callan, la gente olvida que lo tiene, y de repente un momento de estrés y —boom— brote doloroso. 🔥

Ábalos en prisión es uno de esos brotes. No demuestra que “el sanchismo es una mafia”, como repite el líder del PP Alberto Núñez Feijóo. Pero sí mantiene en pantalla las peores tramas del PSOE, en una legislatura que ya se mueve como un zombie con resaca.

Y ese ventilador? Una vez encendido, va a ser muy difícil apagarlo.

💬 Cinco temas para debatir con amigos

1. 😡 Decenas de miles salen a la calle contra Sánchez en Madrid

Este domingo, Madrid tuvo otra macro-manifestación política, esta vez del PP, que reunió a miles de simpatizantes en el Templo de Debod para protestar contra lo que llaman la “corrupción” del Gobierno de Pedro Sánchez. El partido vendió el acto como una defensa de la democracia y exigió elecciones anticipadas.

Bienvenidos, pajaritos de Soto. La convocatoria llegó pocas horas después de que Koldo y Ábalos (véase arriba ☝️) fueran enviados a prisión, y se organizó bajo el sutilísimo lema: “¿Mafia o democracia?”.

Nadie sabe contar porque los números son política. Como siempre, hubo guerra de cifras: el PP habló de 80.000 personas; la Delegación del Gobierno (controlada por el PSOE) dijo 40.000.

Foto de familia del PP. Allí estuvieron líderes nacionales, barones autonómicos, diputados, militantes — y también los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, que se llevaron algunas de las mayores ovaciones del día.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, abrió el acto pidiendo elecciones ya —“No deberíamos estar aquí, deberíamos estar votando”— y regaló una de las frases más teatrales de la jornada: “Nacieron en un caserío y morirán en las urnas.” Un dardo al supuesto encuentro en un caserío cerca de Bilbao donde Sánchez habría negociado el apoyo de Bildu para tumbar a Rajoy en 2018.

Dios bendiga a la Reina del Trolleo. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, la mayor estrella del PP, provocó la reacción más fervorosa. Su discurso mezcló su confrontación marca de la casa con advertencias sobre “proyectos totalitarios”, “mafias” y el “momento más crítico en 47 años de democracia”.

Fue más lejos que nadie (como siempre), vinculando las alianzas del PSOE con Bildu al legado de ETA y comparando a Sánchez con Nicolás Maduro, referencias “bolivarianas” incluidas.

Y llegó el cabeza de cartel. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también aprovechó el acto para pedir… elecciones anticipadas.

“El sanchismo está en la cárcel y debe salir del Gobierno”, declaró, entre cánticos de “¡Presidente, presidente!”. Feijóo argumentó que los casos de corrupción que afectan a gente próxima a Sánchez no son escándalos aislados, sino “el sistema” con el que gobierna el presidente.

Aseguró que no quiere llegar al poder mediante una moción de censura (aunque el PP ha tanteado a Junts para ello) y pidió que sean los españoles quienes decidan “en las urnas”.

El gran número 7. La del domingo fue la séptima gran protesta del PP contra Sánchez desde que Feijóo asumió el liderazgo en 2022.

La magnitud varía (algunas, según el PP, superaron las 100.000 personas), pero el patrón es claro: Feijóo está convirtiendo la movilización en la calle en un arma central del partido, presentando al PP como guardián del orden constitucional.

Y con el escándalo de corrupción del PSOE solo calentándose 🔥, la manifestación del domingo deja claro que el drama político va para largo.

2. 👑 El exrey suelta un vídeo, y en Zarzuela no hace gracia

El exrey Juan Carlos I (alias JC1) sorprendió esta semana a todo el país con algo que nadie vio venir: un vídeo surrealista de un minuto dirigido a los jóvenes, difundido primero por WhatsApp y luego en YouTube, que corrió como la pólvora (véase arriba ☝️).