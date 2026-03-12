Madrid | Número 26

Asuntos internos

🥊 España va a por la UE (y más o menos gana)

Dejemos que Pedro Sánchez disfrute de sus 15 minutos de fama internacional.

Ya sabéis lo que dicen: cuando tienes la superioridad moral… ¡empieza a disparar! Vale, vale — nadie dice eso en realidad. Pero los políticos parecen creerlo. Y desde que el presidente Pedro Sánchez se subió la semana pasada a lo Alto de la Superioridad Moral —diciendo a EE.UU. que no podía usar bases españolas para atacar Irán (aunque los ’mericans quizá lo estén haciendo igualmente), proclamando “No a la guerra” y poniéndose mano a mano con el mismísimo Orange Menace 😡—, sus aliados parecen haberse tomado la regla bastante en serio.

Ha sido la Semana de Bronca de España con Europa. Y, sinceramente, no ha salido mal (al menos por ahora). Veámoslo paso a paso…

Todo empezó el lunes. Ese día, la segunda vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz (¿ha habido alguna vez un cargo que suene tanto a ascenso y a insulto a la vez?) cargó contra el canciller alemán Friedrich Merz por quedarse sentado en silencio, como un niño asustado, en el Despacho Oval mientras Donald Trump calificaba al Gobierno de Sánchez de “terrible” y amenazaba con cortar las relaciones comerciales con España por el drama de las bases aéreas.

“Lo que Europa necesita hoy es liderazgo , no vasallos que rindan homenaje a Trump”, dijo. ¡Zasca! 🔥

No convenció. Antes, Merz había intentado explicar que guardó silencio para no “agravar” al Orange Menace. Nadie se lo tragó. El ministro de Exteriores, José Luis Albares, también lo criticó, y medios cercanos al Gobierno lo calificaron directamente de “cobarde”.

Momento “curioso”. Al parecer, Merz intentó llamar a Sánchez para explicar su silencio. Pero Mr. Handsome nunca respondió. Más tarde, Moncloa dijo que Sánchez simplemente había cambiado de número de teléfono. Nosotros preferimos imaginarlo susurrando: “Habla con la mano.” ✋

Y entonces la bronca subió de nivel. Políticos españoles de un extremo a otro de la península arremetieron contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, después de que declarara en un discurso que Europa “ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial”, algo que muchos españoles interpretaron como: el derecho internacional es cosa de blandengues.

Otra vez Díaz. Yolanda volvió a la carga contra Ursula: “Hay que respetar la legalidad internacional. Lo otro es la barbarie. No basta con lo que acaba de decir la señora Ursula von der Leyen.”

“No a la guerra, sí al derecho internacional” , dijo Iratxe García, líder del grupo Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. “Usted, señora von der Leyen, ha dicho que Europa no puede ser la guardiana del viejo orden mundial. Pero el problema no es si el orden es viejo o nuevo, sino a quién se le permite violarlo.”

Y luego está Teresa Ribera. La exvicepresidenta española y ahora vicepresidenta de la Comisión Europea tampoco estaba muy convencida del tono de Von der Leyen: “Creo que es justo decir que quizá no fue la forma más adecuada de expresarse.” Ay. Asalto dos.

Ahora bien, parte de esto puede ser personal. Según varios informes, Von der Leyen lleva tiempo diciendo que tiene dos grandes problemas en Europa: el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el propio Sánchez, que —según ella— están dando la lata internacionalmente para reforzar sus posiciones electorales en casa. 🤔

Pero oye — España tiene de repente un nuevo BFF internacional. Y ese BFF es (espera…) Turquía. Durante la última semana, Irán lanzó misiles balísticos hacia territorio turco, y esos misiles fueron interceptados dos veces, en parte gracias al apoyo español.

España mantiene desde 2015 una batería de misiles Patriot en el sur de Turquía para proteger el espacio aéreo de la región. En ambos incidentes, radares españoles detectaron los misiles y enviaron los datos a la red de mando de la OTAN, ayudando a que las defensas aliadas los destruyeran antes de causar daños. El “cerebro” de ese sistema está en Torrejón de Ardoz, cerca de Madrid.

Las redes sociales turcas han explotado con memes celebrando esta alianza improbable. Usuarios han publicado banderas españolas y turcas juntas con frases como “Hermano país España”. Otros se han lanzado directamente al absurdo: imágenes generadas con IA de famosos españoles calvos —como Andrés Iniesta— luciendo exuberantes trasplantes capilares turcos, acompañadas de bromas como: “Ningún español volverá a ser calvo jamás.” 🧑‍🦲

El frenemy de siempre. ¿Sabéis quién sigue sin estar muy contento con España? El senador republicano estadounidense Lindsey Graham, que lleva toda la semana despotricando públicamente por la negativa de Madrid a permitir que fuerzas estadounidenses despeguen desde las bases de Rota y Morón.

There were complaints. Graham went on Fox News to argue that Washington shouldn’t keep “our air bases in a country that won’t let us use them”. Translation: if Spain won’t help bomb Iran, the U.S. should pack up its toys and go home. Waaaaah. 🙄

Hubo quejas. Graham apareció en Fox News para argumentar que Washington no debería mantener “nuestras bases aéreas en un país que no nos deja usarlas”. Traducción: si España no ayuda a bombardear Irán, Estados Unidos debería recoger sus juguetes e irse a casa. Buaaa. 🙄

💬 Cinco temas para debatir con amigos

1. 🗣️ Sánchez presenta el nuevo “señalador” del odio en internet

Pedro Sánchez acaba de lanzar la última andanada en su guerra contra los tech bros, el odio online y la gente que dice cosas con las que no está de acuerdo. Ayer anunció una nueva herramienta digital que medirá “de forma sistemática la presencia, evolución y alcance" del discurso de odio en plataformas online usadas en España y publicará informes señalando a los malos. Ah, y su nombre es… ¡un acrónimo!

El acrónimo es HODIO. Significa Huella del Odio y la Polarización. Pero nos da pena que la polarización se quede fuera, así que nosotros vamos a llamarlo HODYPO, que desde luego es más divertido que simplemente decir “odio” en español con una H muda delante.

Un paso más. El anuncio, realizado en la Cumbre contra el Odio celebrada en Madrid, llega después del discurso que Sánchez pronunció el mes pasado en Dubái, donde presentó un paquete de cinco medidas para regular las redes sociales, entre ellas prohibir su uso a menores y un plan para imponer responsabilidad penal a ejecutivos de las grandes tecnológicas si no eliminan contenidos ilegales o de odio.

No está del todo claro cómo funcionará. La herramienta HODIO aún no se ha publicado, pero cuando esté operativa aparentemente servirá para generar un ranking “público y transparente” que permitirá a los usuarios ver qué plataformas —Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook serán evaluadas— contienen más contenido que incita al odio. La idea es que la gente sepa “quién frena el odio, quién mira hacia otro lado y quién hace negocio con él”.

Gente lista. Ah, y académicos y expertos participarán para que el sistema sea “riguroso”.

El problema de la confianza en Sánchez. Internet, como sabemos, puede ser un lugar bastante tóxico hoy en día, y nosotros estaríamos encantados de encontrarnos con menos basura enfadada online. Pero si HODIO te suena sospechosamente cercano a la censura (como… ¿qué cuenta exactamente como “odio” y qué es simplemente “desacuerdo”?), no eres el único. Algunos expertos ya se mostraron preocupados cuando Sánchez mencionó la idea en Dubái, calificándola de “peligrosa” porque podría usarse para limitar la disidencia política. Y los críticos (mayoritariamente de derechas, obvio) tampoco están muy contentos ahora.

Y luego está el pequeño detalle de la UE. Representantes europeos dijeron el mes pasado a El Mundo que, bajo la Ley de Servicios Digitales del bloque, España no puede imponer obligaciones adicionales ni responsabilidad penal que vayan más allá de la normativa europea —como, por ejemplo, meter a Elon Musk en la cárcel por permitir que prolifere el discurso de odio. (Aunque sería bastante hilarante ver a Elon en Soto del Real).

La prueba del algodón. Por ahora, la nueva herramienta HODYPO (nosotros seguimos con ese nombre) es 💯 teórica, así que todavía no podemos juzgar. Aunque tiene más posibilidades de hacerse realidad que algunos anuncios más “vaporware” de Sánchez —¿recordáis el impuesto del 100% a los compradores extranjeros de vivienda?— porque esta vez no hace falta una votación en el Parlamento.

2. 😨 Arranca el juicio de la “Casa de los Horrores”

El martes comenzó un juicio que nos recuerda que Asturias —verde y montañosa, la Irlanda española— no es solo tierra de queso Cabrales (literalmente) alucinante y de más artilugios para beber sidra de los que uno podría imaginar. También hay raritos. Lo cual nos lleva a la Casa de los Horrores: un chalé en el pueblo de Fitoria, a las afueras de Oviedo, y al descubrimiento en su interior que dejó a España con la boca abierta (incluso más que el Cabrales).