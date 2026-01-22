Madrid | Número 19

🇪🇸 The Bubble es la newsletter en inglés más leída de España, ahora en español. Es gratis, pero ofrecemos suscripciones de pago y nos encantaría contar con tu apoyo para poder seguir siendo un best-seller en Substack (solo por el precio de un café).

🚨 ¡Personaliza tu suscripción! Así que ahora puedes configurar tu experiencia en The Bubble para recibir solo los correos que te interesan. Haz clic aquí para hacerlo.

📺 Oportunidades de patrocinio. ¿Quieres poner tu marca delante de nuestra audiencia influyente y enganchada—profesionales, creativos y diplomáticos incluidos? Ofrecemos varias formas de hacerlo. Haz clic aquí para reservar tu espacio.

Quiero suscribirme

🛂 Y una nota de nuestro patrocinador. Nos hemos aliado con nuestros amigos de Bureaucracy.es para traerte más recursos sobre inmigración y la vida en España. Échale un ojo a nuestras guías para conseguir el visado de nómada digital o el visado no lucrativo.

Por ahora, las causas siguen siendo un misterio.

🛤️ Un choque mortal de trenes en Andalucía deja a España de luto

Mikel Ortega de Errenteria, España - ave, CC BY-SA 2.0,

España vivió esta semana una tragedia que esperaba no tener que revivir. Menos de 13 años después de que el país asistiera, desolado, a la muerte de 79 pasajeros en el descarrilamiento de un tren de alta velocidad en Galicia, España vuelve a llorar a decenas de víctimas. La noche del domingo, un tren que circulaba a gran velocidad en dirección sur se empotró contra otro que iba hacia el norte, cuyos dos últimos vagones habían descarrilado y quedado atravesados en la vía, a las afueras de la localidad cordobesa de Adamuz.

La nueva tragedia es brutal. Poco después del choque, ocurrido alrededor de las 19:45, empezaron a llegar relatos de una escena “dantesca”: cuerpos partidos en dos, supervivientes deambulando sin rumbo “como zombis” y gritos procedentes del interior de los vagones destrozados. Entre ambos trenes viajaban cerca de 500 personas.

El goteo lento de malas noticias. Las primeras informaciones situaron el número de fallecidos en 19, pero la cifra fue aumentando a lo largo de la noche y en los días siguientes, a medida que los equipos de emergencia abrían con radiales los vagones retorcidos para recuperar los cuerpos. Las familias recorrían hospitales en busca de desaparecidos, llenando el vacío informativo de angustia.

Cada historia era devastadora a su manera. Cristina, de seis años, que había viajado con su familia a Madrid para ver El Rey León como regalo de Reyes, fue la única superviviente: perdió a su madre, su padre, su hermano y un primo. Otra familia de Lepe (Huelva), cuya hija de 27 años viajaba en la primera fila del tren que iba hacia el sur, se negó a creer que hubiera muerto incluso después de que su ayuntamiento enviara el pésame. A última hora de anoche, había 43 fallecidos confirmados y la Guardia Civil señalaba que aún quedaban dos cuerpos entre los restos.

¿Pero qué causó el choque? A diferencia del accidente de Galicia de hace 13 años —atribuido casi de inmediato a la temeridad profesional de un maquinista que circulaba al doble de la velocidad permitida—, la causa del siniestro del domingo no era evidente. El ministro de Transportes, Óscar Puente, dio voz al desconcierto general al calificarlo de “extraño, raro y difícil de explicar”.

Adultos en la sala. En las horas posteriores al choque, la política española hizo algo que ya casi nunca hace: callarse. El Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos y las sedes de los partidos guardaron minutos de silencio. En un país instalado en la guerra de trincheras permanente, aquello pareció por un momento un alto el fuego.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, canceló su agenda del lunes, voló a Córdoba y decretó tres días de luto nacional.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo el tono y pidió a Sánchez por WhatsApp que aplazaran una reunión largamente esperada (la primera en 10 meses), porque “nada hay más urgente ahora que atender a las víctimas”.

¿El único gran líder que rompió la tregua tácita? El ultraderechista Santiago Abascal, de Vox, que mezcló condolencias con ataques al Gobierno. Aun así, bajó un poco el tono. 🤷

Pero a medida que el shock dio paso a la indignación y empezaron a filtrarse los primeros detalles técnicos —la separación de los raíles, el bogie perdido, las dudas sobre las inspecciones—, políticos de Vox y del PP comenzaron a señalar culpables, especialmente a Puente. El Gobierno respondió calificando a Abascal de “ruin e inhumano”.

En fin, fue bonito mientras duró. El alto el fuego aguantó unas 48 horas.

Sigue leyendo que abajo hay más noticias. 👇👇

🔔 Pero antes, síguenos en Instagram

@thebubblecom The Bubble on Instagram: "We promise this isn’t a Catalonia-bas…

Si todavía no nos sigues en Instagram, te estás perdiendo cosas. Estamos publicando contenido exclusivo con nuestros colaboradores por toda España, noticias de última hora y mucha cultura pop. Haz clic en el post de arriba y vente con nosotros.

We’ve teamed up with our friends at Bureaucracy.es to bring you more resources about immigration and life in Spain. Check out our guides on how to get a Spanish Digital Nomad Visa or Non-Lucrative Visa.

💬 Cinco temas para debatir con amigos

1. 🙌 ¡El president de Catalunya no está muerto! (Pero padece algo bastante raro)

Las noticias que llegaban de Cataluña el sábado eran de esas que te hacen pensar que ha empezado el apocalipsis zombi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, fue trasladado de urgencia en ambulancia al servicio de urgencias del Hospital Vall d’Hebron, con fuertes dolores y una pérdida preocupante de fuerza en las piernas.

Por la mañana había salido a correr y después había participado en un acto institucional, pero el dolor fue a más hasta que no pudo continuar. Nadie sabía qué estaba pasando. Lo único que decían los médicos era que no se trataba de un ictus. Nuestro primer pensamiento: va a empezar a morder a la gente. 🧟

Pero Illa no murió ni volvió a la vida (ni mordió a nadie, por suerte), así que nosotros —y la comunidad médica española— tuvimos que buscar un diagnóstico serio.

Pasaron 48 horas. Las primeras pruebas descartaron patologías “graves”, como un ictus, un tumor o un problema vascular. Pero a primera hora del lunes, desde el hospital seguían hablando vagamente de un “proceso inflamatorio”. Lo cual es… más o menos útil.

Entonces llegó el diagnóstico. El lunes por la tarde, los médicos informaron de que Illa sufría una osteomielitis de la sínfisis púbica causada por Streptococcus dysgalactiae. En castellano sencillo: una infección bacteriana en la articulación que une los huesos púbicos derecho e izquierdo, en la parte frontal de la pelvis.

Aunque, siendo sinceros, es bastante más asqueroso que eso. Lo buscamos y la Cleveland Clinic explica que la osteomielitis es una infección grave en la que las bacterias invaden la médula ósea 😱, a menudo propagándose por el torrente sanguíneo desde una herida en la piel.

¿Y Streptococcus dysgalactiae? Resulta que Battlestrep Galactica (nuestro apodo) puede provocar desde infecciones cutáneas hasta fascitis necrosante —es decir, la temida enfermedad “come-carne”. Así que quizá Illa no sea un zombi… pero puede que tenga uno dentro. 🧟

¿La buena noticia? Illa está respondiendo bien al tratamiento (muchos antibióticos) para lo que sus médicos describen como “una enfermedad muy poco frecuente”. Ya no tiene fiebre, el dolor ha remitido y ha salido de la UCI —aunque se espera que permanezca ingresado al menos dos semanas más para una recuperación completa. Mientras tanto, su número dos, Albert Dalmau, asumirá sus funciones.

Nos alegramos de que el pronóstico sea bueno. Pero tampoco nos sorprendería que mordiera a alguien.

2. 👸🏻 Irene de Grecia, la hermana pequeña de la reina Sofía, fallece a los 83

Irene de Grecia, la inseparable hermana de la reina Sofía (madre del actual rey de España, Felipe VI), falleció la semana pasada en Madrid. Tenía 83 años.