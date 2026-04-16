Madrid | Número 30

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Rumbo al este

🇨🇳 Sánchez visita China. Otra vez. Y otra.

Esperamos de verdad que el pie de foto de arriba en chino sea correcto.

De vuelta en la ciudad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está otra vez en Pekín. Sí, otra vez. Pero esta vez el contexto viene cargadito. Mientras la relación entre España y EE. UU. se enfría por la guerra en Irán y las tensiones geopolíticas en general, el presidente ha redoblado su apuesta por otra vía: estrechar lazos con China y posicionar a España como actor relevante en un orden global en plena mutación.

Agárrense. Es el cuarto viaje de Sánchez a China en poco más de tres años, un ritmo de cortejo diplomático que en tiempos normales levantaría más de una ceja. En unos días intensos, dio un discurso en el “Harvard del Partido Comunista”, se reunió con el presidente Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo, firmó acuerdos de cooperación con el primer ministro Li Qiang, y visitó al gigante tecnológico Xiaomi (porque, al parecer, ningún viaje a China está completo sin pasearse por un campus tech y fingir que uno entiende la cadena de suministro).

Agenda a tope. Oficialmente, la visita iba de reforzar los lazos económicos, atraer inversión china y aumentar las exportaciones españolas, sobre todo en sectores como la agricultura, las infraestructuras y la tecnología verde.

España, como buena parte de Europa, depende de China para materiales clave y tecnología renovable. Pero políticamente, este viaje va de algo más grande: posicionar a España como una “potencia media” capaz de moverse más allá del eje tradicional EE. UU.-UE, especialmente en un momento en que Washington resulta cada vez más imprevisible.

No es cosa de un solo día. España se ha convertido discretamente en uno de los países más pro-China dentro de la UE. Mientras otros coquetean con posturas más duras, Sánchez ha apostado por el acercamiento, pese a las advertencias de que la relación está profundamente desequilibrada, con China dominando el comercio. Aun así, en Madrid ven a Pekín como oportunidad económica — y necesidad geopolítica.

En Pekín, Sánchez no se mordió del todo la lengua. Pidió a China que “haga más” para defender el derecho internacional y ayudar a poner fin a conflictos que van de Gaza a Ucrania.

También lanzó un mensaje claro en materia comercial: Europa se ha abierto, ahora le toca a China. “Necesitamos que China se abra para que Europa no tenga que cerrarse”, dijo, calificando el actual déficit comercial de “insostenible”.

Porque, sí, hace falta un upgrade. El déficit comercial de España con China se disparó hasta los 42.000 millones de euros el año pasado —un 74% del total. Uno de los objetivos clave del viaje era firmar un Acuerdo de Inversión de Alta Calidad que, según Bloomberg, busca garantizar que las inversiones chinas incluyan transferencia tecnológica a empresas locales, contratos para proveedores españoles y empleo para trabajadores locales. (🤞 con eso).

BFFs 4 ever. El verdadero titular llegó en su reunión con Xi. Sin mencionar a Trump, ambos líderes cargaron contra lo que ven como un mundo que deriva hacia el unilateralismo o, en palabras de Xi, “la ley de la selva”.

Sánchez hizo eco de ese lenguaje, defendiendo un sistema multilateral más fuerte en el que la UE y China cooperen para rebajar las tensiones globales.

Su postura de “No a la guerra” , especialmente su negativa a apoyar operaciones militares de EE. UU. en Irán, lo ha convertido en una especie de héroe inesperado en China.

Funcionarios y medios chinos han elogiado su posición, presentándolo como un líder dispuesto a plantarse ante Washington y situado en el “lado correcto de la historia”. Más importante aún, Pekín empieza a verlo como un puente entre China y Bruselas (un papel que, por cierto, algunos en la UE parecen empezar a comprar).

Sánchez intenta redefinir el lugar de España en el mundo, entre Bruselas, Washington y Pekín — aunque cada vez un poco más cerca de este último. Si esto es visión estratégica o temeridad dependerá, probablemente, de cómo evolucionen los próximos seis meses de política comercial global (y de los caprichos del Orange Menace).

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💬 Cinco temas para debatir con amigos

1. 🛂 El Gobierno da el pistoletazo de salida a su gran regularización de inmigrantes — y ya vienen los problemas

El momento “dadme a vuestros cansados, a vuestros pobres” de España ya está aquí. El martes, la coalición liderada por el PSOE aprobó un real decreto que regularizará a unos 500.000 inmigrantes sin papeles.

Ya explicamos en detalle cómo funciona cuando salió el primer borrador, así que aquí va la versión corta. El think tank Funcas calcula que hay unos 840.000 inmigrantes irregulares en España; para acogerse, hay que haber vivido aquí al menos cinco meses a 31 de diciembre de 2025 y no tener antecedentes; y el plazo para solicitarlo se extiende hasta el 30 de junio. (Si quieres más detalle, ya sabes dónde buscar).

Ahora viene lo divertido. El decreto se ha aprobado como real decreto y no como real decreto-ley —una diferencia clave: el segundo exige convalidación en el Congreso en 30 días; el primero se lo salta. Sin debate, sin aportaciones de la oposición, sin votación. Básicamente, el pago político a Podemos por su apoyo en otros frentes — y el motivo por el que la oposición va directa al Supremo.

Primero, la política. No te sorprenderá saber que Vox lo odia y que el PP siente la obligación de indignarse —no sea que Vox le coma terreno.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, habló de “inmigración a granel” (frente a procesos caso por caso) “sin precedentes en Europa” y advirtió de que podría convertirse en “puerta de entrada de la ilegalidad”.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunció recurso ante el Supremo por el supuesto impacto catastrófico en los servicios públicos. (Nota al margen: gobiernos tanto del PP como del PSOE han hecho regularizaciones masivas antes, y no hubo colapso inmediato que contar).

El líder de Vox, Santiago Abascal, se puso solemne en X: “El pueblo no lo va a perdonar. Más pronto que tarde tendrás que pagar”. Su partido también recurrirá al Supremo.

Y luego está la letra pequeña. El Consejo de Estado —el órgano consultivo que revisa la constitucionalidad de las leyes— encontró bastante que objetar.

¿El punto más llamativo del borrador original? Permitía a los solicitantes autodeclarar que no tenían antecedentes penales. Tal cual: “confía en mí”. (Pequeño detalle). El Gobierno ya lo ha corregido: ahora se exige informe policial y, si el país de origen tarda, España hará las comprobaciones por vía diplomática. Problema técnicamente resuelto.

Y que Dios pille confesados a los burócratas. Se vienen medio millón de solicitudes nuevas sin un aumento parecido de personal para tramitarlas (el gobierno habla de 550 más funcionarios). Funcionarios de extranjería en toda España amenazan con huelga a partir del 21 de abril —justo cuando se abren las citas presenciales— alegando que el sistema no está preparado para el aluvión.

Nuestro take. Es una ley desordenada, tramitada a toda prisa y con poco debate. Pero sacar a medio millón de personas de la economía sumergida —donde suelen ser explotadas— es, en sí mismo, algo positivo. (La propia defensa del decreto por parte de Sánchez, aquí.)

2. ⚖️ La mujer de Sánchez se enfrenta a 4 cargos y está al borde del juicio

Allá vamos. La investigación sobre la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha dado un giro decisivo. Tras dos años de culebrón judicial, el juez Juan Carlos Peinado ha propuesto formalmente enviarla a juicio —el paso previo, en términos legales, a la apertura del juicio oral.