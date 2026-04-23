Madrid | Número 31

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Líneas cruzadas

🇻🇪 La líder opositora de Venezuela le hace ghosting al Gobierno de Sánchez

Sabes perfectamente quiénes se supone que son estos.

¿A qué no sabes quién vino de visita? María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, pasó el fin de semana en Madrid y fue recibida como una jefa de Estado… solo que no por el Gobierno español.

¡Presidenta! Machado, a quien muchos ven como la verdadera ganadora de las últimas elecciones del país (aunque la inhabilitaron para presentarse), aterrizó en España con una acogida más propia de una gira de victoria que de una visita diplomática.

Derecha, derechita. Se reunió con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la sede del partido —donde la recibieron entre aplausos y gritos de “libertad”— y, ya puestos, también con el líder de Vox, Santiago Abascal.

Pero espera, que hay más. Machado también mantuvo encuentros de alto nivel con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

¿Algo brillante? Ayuso le entregó la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, y Almeida le dio las llaves de la ciudad, un gesto normalmente reservado a jefes de Estado o grandes figuras históricas.

La foto importa. Madrid alberga una de las mayores comunidades de la diáspora venezolana en Europa. Unos 200.000 venezolanos que huyeron de la crisis en su país han recalado aquí.

Y muchos la ven como su representante. Así que su aparición en la Puerta del Sol, donde se dirigió a una multitud con banderas venezolanas y coreando su nombre, se pareció bastante a un mitín de campaña (aunque en el exilio).

¿Y Pedro? A pesar de estar invitada, Machado no se reunió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni con nadie del Ejecutivo. Eeeeeso es interesante… 🤔

El agua hierve a fuego lento. La incomodidad empezó con sonrisas tensas y frases medidas. Sánchez dijo estar “encantado de reunirme con María Corina Machado cuando tenga oportunidad” —las puertas de Moncloa, añadió, están siempre abiertas. Machado, por su parte, dejó caer que reunirse con él “no es conveniente” ahora mismo. Nada personal, ya sabes.

Pero, en serio, ¿qué pasa aquí? Machado apuntó a un motivo: la cumbre progresista que Sánchez organizaba en Barcelona, con líderes de izquierdas de países como Colombia, Brasil o México, algunos de ellos bastante cercanos a su némesis, el ahora encarcelado Nicolás Maduro.

Ahora se entiende. Y añadió un poco más de picante en una entrevista con El Mundo: “Verme con Pedro Sánchez habría enviado un mensaje inadecuado; nuestra causa tiene que ver con la verdad y con la gente”. Uf.

El agua empieza a hervir. Entonces el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, salió al contraataque en RNE. Machado —señaló— sí había encontrado tiempo para reunirse con Feijóo, Ayuso, Almeida y Abascal: “Ha actuado como líder ideológica que se reúne con su espectro político, que es la extrema derecha española”.

Un poco de agradecimiento, ¿no? Albares recordó que este Gobierno evacuó en un avión militar al candidato opositor Edmundo González y acaba de acelerar la concesión de la nacionalidad española a otro líder opositor, Leopoldo López (que en su día se refugió en la embajada española en Caracas). “¿Es necesario ocultar lo que hace España por Venezuela para agradar?” (¿A quién? Ahora vamos…)

La olla explota. Albares soltó una bomba: según él, la propia Machado había pedido refugio en la embajada española en Caracas, y él se lo había concedido.

Llamando al bullshit. El equipo de Machado lo calificó de “falso”. Fuentes diplomáticas dijeron a El Mundo que la oferta fue en sentido contrario. Y Machado respondió… de forma indirecta: hay “episodios opacos” en la relación de España con Venezuela, dijo a El Español, y “yo tengo información que otros no tienen” —que saldrá a la luz cuando esté verificada, suponemos. 🤔

Entonces, ¿qué está pasando? Probablemente dos cosas.

Primero, de todos los gobiernos europeos, el de Sánchez ha sido de los más amistosos con Maduro — lo que no genera precisamente confianza en la oposición venezolana.

Pero sobre todo, Sánchez y Trump están a la gresca, y Trump es quien podría realmente colocar a Machado en Caracas —después de ordenar en enero la redada en Fuerte Tiuna que acabó con Maduro en una celda de Nueva York. “El único jefe de Estado que ha arriesgado la vida de alguno de sus ciudadanos por la libertad de nuestro país”, llegó a decir en El Español. Un poco intenso, pero sabe perfectamente de qué lado se unta la arepa.

P.D. Ver a Leopoldo López intentando no mojarse en el rifirrafe entre Machado y Sánchez en esta entrevista es divertidíiiiiisimo. Dirá lo que sea con tal de no decir nada. Cara de ciervo deslumbrado total.

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💬 Cinco temas para debatir con amigos

1. 🧑🏻‍💼 Pedro Sánchez tiene un club de fans internacional, pero…

Los movimientos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para plantarle cara a Donald Trump y a Benjamin Netanyahu, así como su reciente aquelarre de la izquierda internacional en Barcelona, le han granjeado un nutrido club de fans fuera. Y ese fandom subió al máximo el lunes, cuando el barómetro de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dio al PSOE una ventaja de 12,8 puntos sobre el PP: 36,4% frente a 23,6%.

Aplausos (desde fuera). Las redes se llenaron de elogios, como el mensaje de DemsMight, un grupo pro-demócrata estadounidense: “Parece que ser anti-guerra y tener cojones es popular. España se está dando cuenta.”

Pero hay un problemilla con los datos. El CIS tiene cierto caché —financiación pública, prestigio histórico—, pero en los últimos años… ejem. Tras llegar al poder en 2018, Sánchez nombró presidente al sociólogo José Félix Tezanos, entonces miembro de la ejecutiva del PSOE. Desde entonces, las cifras optimistas que el CIS regala al PSOE fallan tanto que ya rozan el deseo más que el análisis.

En serio, tanto así. Como ha documentado Kiko Llaneras, de El País, el CIS de Tezanos ha sobreestimado a la izquierda en 41 de las 42 elecciones analizadas desde 2018. (Otro estudio apunta a que infravalora el apoyo a la derecha —PP + Vox— en unos 11 puntos de media.)

Hay opciones mejores. Demoscópicas privadas como 40dB. o el agregador de encuestas de El País han sido bastante más fiables, mientras el CIS vive en un universo paralelo (e inexacto) donde la izquierda casi siempre sale un pelín mejor parada que en la vida real.

No es solo cuestión de números. Antiguos miembros del consejo asesor del CIS —viejos conocidos y pesos pesados de la sociología— han presentado quejas formales o se han ido discretamente, criticando la marca “CIS de Tezanos” que ahora se le pega al organismo como colonia barata. Uno lo resumía así: “la institución menos neutral que hay en España en este momento”.

¿Entonces le ha servido a Sánchez plantarse ante Trump? Sí… pero no tanto como sugiere el CIS. Encuestas de SocioMétrica para El Español dan al PSOE 110 escaños (de 350) si hoy hubiera elecciones, 12 más que hace dos meses, justo antes de su giro contra la guerra. Ese crecimiento sale sobre todo de sus socios a la izquierda y de Vox; el PP se mantiene en 140 y aún podría sumar mayoría con Vox.

¿Manipular los números ayuda a los tuyos? Dudoso —y puede que el propio Sánchez no se crea del todo al CIS. Como suele decir el comentario político: si de verdad tuviera 13 puntos de ventaja, convocaría elecciones mañana mismo.

Nuestra lectura. El pulso de Sánchez a Trump le está dando réditos (y es bastante defendible). Pero los votantes españoles están cansados de él por muchos otros motivos, y no van a volver en masa solo por verle trolear al Orange Menace. De hecho, Sánchez empieza a parecerse al Mikhail Gorbachev del sur de Europa: popular fuera, discutido en casa. ¿Un puesto en la ONU, quizá?

2. 🤝 PP y Vox por fin cierran un acuerdo en Extremadura (y es… complicado)

Que suene la Marcha Imperial de Star Wars. Más de 100 días después de las elecciones autonómicas, el PP de la presidenta extremeña, María Guardiola, y Vox han llegado a un acuerdo para formar gobierno en Extremadura.