Madrid | Número 35

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Los escándalos no paran

👨🏻‍⚖️ De expresidente a imputado: una investigación por corrupción a Zapatero sacude la política española

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero podría estar metido en un buen lío.

Terremoto político. Uno de los aliados más cercanos de Pedro Sánchez acaba de lograr un hito histórico, y no precisamente para bien.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE, 2004-2011) ha sido imputado formalmente en un caso de corrupción ligado al polémico rescate de €53m, en plena pandemia, a la aerolínea Plus Ultra (centrada en rutas a Venezuela), que, según el juez, podría haber implicado dinero del régimen de Maduro, sociedades pantalla emiratíes y la agencia de marketing de las hijas de Zapatero. Sí, en serio.

Es la primera vez en la democracia española moderna que un expresidente del Gobierno está formalmente imputado en una causa penal por corrupción.

El caso en pocas palabras. En esencia, se trata de si Zapatero usó su influencia política para ayudar a Plus Ultra a conseguir el rescate de €53m, y de si él y su entorno se beneficiaron económicamente del asunto.

Organización encubierta. El juez cree que Zapatero podría haber formado parte de una elaborada red (imagínate sociedades pantalla emiratíes, pagos turbios y lobby entre bastidores) diseñada para colar decisiones favorables a través de los canales del gobierno liderado por el PSOE.

La conexión Caracas. La investigación incluso parece involucrar dinero del régimen dictatorial del expresidente venezolano Nicolás Maduro (con el que Zapatero tenía muy buena relación), lo que añade una capa geopolítica extra a una historia ya de por sí sórdida.

No solo él. El caso también arrastra al socio cercano y compañero de fatigas de Zapatero, Julio Martínez, que presuntamente ayudó a gestionar la parte empresarial del tinglado, así como a empresas vinculadas a las hijas góticas de Zapatero. (Si nunca has visto la foto con los Obama, tienes que echarle un vistazo.)

¡Dinero gratis! Su agencia de marketing, Whathefav, está bajo la lupa por recibir grandes pagos de empresas vinculadas a la trama por no hacer básicamente nada. En total, los investigadores rastrean unos €1,95m en supuestas comisiones, de los cuales aproximadamente una cuarta parte fue a parar a Whathefav.

Zapatero dice que todo esto son gilipolleces paparruchas. Publicó un vídeo afirmando que «jamás» ha intervenido en ninguna decisión pública relacionada con el rescate e insiste en que todo lo que ha hecho ha sido completamente legal. También enmarca esto como parte de una campaña más amplia en su contra. (Ser víctima de una conspiración está de moda estos días; solo hay que preguntarle a la Amenaza Naranja.)

El PSOE cierra filas. Sánchez, que tiene a Zapatero como asesor clave, y su PSOE han dado a Zapatero un respaldo a viva voz, recalcando la presunción de inocencia y la vieja conspiración de la derecha de toda la vida.

Pero esto no podría llegar en peor momento. Sánchez ya lidia con acusaciones de corrupción que implican a personas muy cercanas a él, incluyendo a su mujer, su hermano y dos de sus hombres de confianza. Esto no hace más que echar gasolina a un fuego que ya ardía.

La derecha está en modo ataque. El PP, de centroderecha, exige explicaciones (y por supuesto elecciones) y vincula directamente a Zapatero con Sánchez, argumentando que esto refleja una mancha más amplia de corrupción sobre su gobierno.

Volarlo todo por los aires. La ultraderechista Vox ha ido más allá, impulsando (de nuevo) una moción de censura. El PP dijo que no y calificó la idea de infantil.

Vaya sorpresa. Zapatero había sido visto como un exlíder relativamente «limpio» comparado con la larga lista de escándalos de corrupción de España. El hecho de que incluso los medios de izquierdas se estén tomando esto en serio (y refiriéndose al movimiento político de Sánchez como «sanchismo», un viejo argumentario del PP) te dice todo lo que necesitas saber sobre lo feo que se puede poner esto.

Esta nos la saltamos. Incluso los aliados de izquierdas del gobierno en el Parlamento, como Sumar o ERC, están siendo cautelosos y han pasado de gritar «lawfare» a ser «prudentes» a medida que avanza el caso.

Próxima parada. Zapatero está citado a declarar el 2 de junio ante la Audiencia Nacional. A partir de ahí, el caso podría expandirse, atascarse o estallar, dependiendo de lo que descubran los investigadores. ¿Lo único que no hará? Desaparecer.

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💬 Cinco temas para debatir con amigos

1. 🗳️ El PP gana —¿de verdad?— en Andalucía

Resultados nada del otro mundo para prácticamente todos. Andalucía votó el domingo y, aunque el resultado parece una victoria clara del PP y una derrota clara del PSOE —y ambas cosas son ciertas—, la realidad es bastante más enrevesada.

¿Contentos? El PP, liderado en Andalucía por el actual presidente autonómico (aka gobernador) Juan Manuel Moreno, ganó las elecciones regionales con comodidad, terminando muy por delante del PSOE.

No tan contentos. Pero el titular no es la victoria, sino lo que no consiguieron: la mayoría. El PP logró 53 escaños, bajando desde 58, quedándose por debajo de los 55 necesarios para gobernar en solitario.

¿Y los demás? El PSOE, liderado por María Jesús Montero, cayó a 28 escaños (desde 30), marcando su peor resultado de la historia en la región. En su día la fuerza dominante en Andalucía, donde solía coquetear con el 50 % de los votos, ahora se queda con menos del 23 %. Es su quinta derrota consecutiva en la región. Mal, muy mal, malísimo.

Aguantando el tipo. La ultraderechista Vox subió ligeramente a 15 escaños (+1), mientras que la coalición de izquierdas Por Andalucía (básicamente Sumar+Podemos) se mantuvo en 5.

Sorpresa por la izquierda. La verdadera sorpresa vino de los localistas de izquierdas de Adelante Andalucía, que pasaron de 2 a 8 escaños. El nuevo actor restó votos a otros partidos e impidió que el PP y el PSOE tradujesen su apoyo en escaños.

Los nuevos al alza. El auge de Adelante Andalucía y la fortaleza continuada de Vox demuestran (otra vez) que los votantes están hartos de los grandes partidos tradicionales (sobre todo del PSOE). En su lugar, están migrando hacia movimientos más locales y de corte identitario.

¿Sin mayoría? No Sí hay problema. Moreno, que ha construido su marca personal sobre la moderación y la distancia con la ultraderecha, ahora necesita a Vox para gobernar. Ya sea mediante abstención o un acuerdo formal, Vox tiene la llave. Lo cual apesta, si eres Moreno.

Vox ya ha dejado claro que quiere concesiones políticas, incluyendo su polémica «prioridad nacional» en el acceso a las ayudas públicas, y el fin de las «políticas socialistas» en agricultura, inmigración y energía.

Hacia arriba y hacia la derecha. Estas elecciones fueron el último gran examen regional antes de que España se encamine hacia las elecciones generales el año que viene (o antes), y refuerzan una tendencia más amplia. En las recientes citas electorales de Aragón, Extremadura, Castilla y León, y ahora Andalucía, la derecha ha superado de forma consistente a la izquierda.

Incluso aquí, donde el PP tropezó ligeramente, el bloque de derechas sigue teniendo una amplia mayoría. España no está cambiando de la noche a la mañana, pero el rumbo es difícil de ignorar.

2. 👮 Detienen al hijo del fundador de Mango por la muerte de su padre porque su versión tiene más agujeros que un queso de gruyer

Lo de la muerte «accidental» de Isak Andic cada vez parece menos accidental. Jonathan Andic, heredero de la fortuna multimillonaria de Mango, fue detenido por los Mossos d’Esquadra el martes —sospechoso de, bueno, empujar a su padre por un acantilado—, interrogado y puesto en libertad bajo fianza de €1m. Y con ese movimiento, las Agatha Christies de salón de todo el mundo se sienten ahora reivindicadas.