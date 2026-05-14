Madrid | Número 34

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Tambaleándose hacia la meta

👮‍♀️ La muerte de dos agentes de la Guardia Civil impacta de lleno en las elecciones andaluzas

Las elecciones autonómicas de este domingo en Andalucía —probablemente el último ensayo antes de las generales— ya pintaban feas para el PSOE de Pedro Sánchez. Los números, digámoslo así, no acompañan. Después, dos agentes de la Guardia Civil murieron persiguiendo narcotraficantes frente a las costas de Huelva, y su partido se las arregló para meterse tres goles en contra en tres días. Ahora, su candidata —la poco carismática exministra de Hacienda María Jesús Montero— llega al domingo con pinta de alguien que tiene muchísimas, muchísimas ganas de perder.

La chispa que prendió la mecha. Dos guardias civiles —Jerónimo Jiménez y Germán Pérez— murieron el viernes tras chocar su patrullera con otra mientras perseguían una narcolancha (es decir, una embarcación diseñada y utilizada específicamente por narcotraficantes para transportar drogas ilegales) frente a Huelva.

La rabia que venía hirviendo. El narcotráfico ha colonizado este litoral conforme la presión policial empujó a los cárteles hacia el oeste desde el Campo de Gibraltar. Pero la Guardia Civil de Huelva operaba con 300 agentes menos de los necesarios, en semirrígidas sin visión nocturna, contra lanchas narco con cuatro motores y, a veces, tripulaciones armadas. Sus compañeros habían advertido a sus superiores exactamente de esto —en un informe detallado, meses antes. Las advertencias se archivaron y se olvidaron.

Gol en propia puerta #1: El funeral del sábado de los agentes. Con la campaña suspendida, Montero acudió —y la abuchearon. El Ministro del Interior Marlaska no apareció, alegando el operativo del hantavirus en el crucero de Tenerife.

El gobierno envió a dos cargos menores, que nadie consideró adecuados, mucho menos en plena campaña electoral en la región afectada. (Contexto: en un funeral parecido en 2024 tras el ataque de la narcolancha de Barbate, la viuda de uno de los agentes muertos se negó a que Marlaska colocara una medalla sobre el ataúd. Tiene su historial aquí.)

Gol en propia puerta #2: El debate del lunes por la noche. Al describir las muertes, Montero usó la expresión “accidente laboral” para referirse al fallecimiento de los agentes.

¿Cómo dice? El candidato de la ultraderecha Vox, Manuel Gavira, contraatacó al instante: “No son accidentes, son asesinatos”. Incluso la candidata de la izquierda radical Adelante Andalucía usó un lenguaje similar para ir a por ella. Montero se quedó sola con su frase, que suena a lo que pasa cuando te cortas haciendo una hamburguesa en un Burger King.

Gol en propia puerta #3: Rueda de prensa del Consejo de Ministros del martes. La portavoz del gobierno se negó a corregir a Montero. Así que ella se corrigió sola: Montero publicó en redes sociales describiendo las muertes como un “acto de servicio” —técnicamente una marcha atrás, una rectificación, o algo por el estilo. Pero no pidió perdón.

La guinda del pastel. El miércoles, Marlaska habló en una ceremonia de graduación de la Guardia Civil en Jaén y lo abuchearon dos veces cuando mencionó las muertes. Salió diciendo que estaba “dolido y furioso”. También aclaró, sí, que las muertes habían sido obviamente “acto de servicio”. El líder del PP Alberto Núñez Feijóo exigió su dimisión.

¿Y qué pasa con las elecciones? El presidente del PP en el cargo Juanma Moreno —firme, competente, en gran parte aburrido— se encaminaba a entre 54 y 55 escaños, posiblemente una mayoría absoluta, antes de que pasara nada de esto (lo que significa que podría gobernar sin tener que pactar con Vox).

La propia Montero estaba en encuestas por debajo de 30 escaños, el peor resultado histórico del PSOE. En el debate, no consiguió colocar un golpe limpio ni siquiera en temas en los que Moreno era vulnerable (el escándalo de los cribados de cáncer de mama, por ejemplo), y se fue habiéndole regalado a la oposición clips para una semana.

¿Y ahora qué? Andalucía es la comunidad más poblada de España y la última prueba significativa antes de las generales. Moreno, disfrutándolo, fue muy claro sobre lo que está en juego: si su mayoría es “letal” para el PSOE, “Sánchez no llegará a Navidad sin convocar”.

Después de esta semana, eso suena considerablemente menos a fanfarronada.

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💬 Cinco temas para debatir con amigos

1. 🦠 España contiene el hantavirus (¡bien!), pero los políticos se pelean igualmente

¡Lo conseguimos! Tras días de atención mundial, ansiedad creciente, y un crucero que parecía sacado de un cruce extraño entre Contagion y Speed 2: Cruise Control, España ha controlado oficialmente la crisis del hantavirus (o eso parece).

Hola, y adiós. El MV Hondius, que había quedado varado con varios casos y tres muertes a bordo, atracó finalmente en Tenerife. Los pasajeros fueron evacuados y la operación salió bastante mejor de lo esperado.

¡Mírenme! El presidente Sánchez calificó la misión de “éxito” e incluso dijo que era “motivo de orgullo ser español”. El líder de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lo respaldó y dijo que no hay nada que sugiera que se avecine un gran brote.

Crisis no esquivada. Pero mientras el gobierno del PSOE celebraba el final de la operación, el gobierno de Canarias echaba humo. En el centro de todo está Fernando Clavijo, presidente autonómico y líder de Coalición Canaria, un partido regionalista de centroderecha que ha construido su identidad en torno a la defensa de la autonomía de las islas.

¡Cómo se atreven! En los últimos días, Clavijo ha acusado al gobierno central de actuar con “arrogancia”, “prepotencia” e incluso “mentiras”, asegurando que a su administración la dejaron al margen en momentos clave y que la información crucial sobre la operación llegó tarde o nunca se compartió como debía.

Sin noticias. Insistió en que se enteró de novedades clave por los medios y no por los canales oficiales, e incluso sugirió que Madrid ocultó la existencia de un caso positivo a bordo. El gobierno lo niega, argumentando que lo que se describió como un “positivo” fue en realidad una prueba no concluyente que después dio negativo.

¡Ratones nadadores! Clavijo incluso dijo que roedores infectados podrían bajar del barco y llegar a tierra (el gobierno central dijo que su investigación venía de ChatGPT).

¿Y ahora qué? Los 14 pasajeros españoles han sido trasladados al hospital militar Gómez Ulla de Madrid, donde están en una cuarentena de 42 días. Uno de ellos ha dado positivo y ha comenzado a presentar síntomas, aunque permanece estable, mientras el resto sigue dando negativo bajo estrecha vigilancia.

En toda Europa y más allá, otros pasajeros están siendo localizados, como parte de un esfuerzo por garantizar que no surjan nuevas transmisiones. La OMS dice que el riesgo sigue siendo bajo, pero también advirtió que, dado el largo periodo de incubación del virus, esto aún no ha terminado.

2. ⚽ El jefazo del Real Madrid Florentino Pérez pierde los papeles tras la temporada infernal del equipo

Florentino Pérez celebró el martes su primera rueda de prensa en más de una década, y vaya si tuvo un momento de “¿el abuelo se ha saltado las pastillas?”. Elige tu metáfora —un descarrilamiento de tren a cámara lenta, un castillo de arena con la marea subiendo, Kash Patel hablando en público, lo que sea— fue espeluznante de una manera que jamás esperaríamos de un tipo con más poder (al menos en el fútbol) que diosito.