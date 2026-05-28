Madrid | Número 36

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¿Puede ir a peor?

La investigación a Zapatero deja al gobierno tambaleándose

Vertigo, estilo ZP.

¡Bum! Es la Investigación a Zapatero 2: Electric Boogaloo. Esa investigación por corrupción sobre el papel que José Luis Rodríguez Zapatero (aka ZP), el expresidente del Gobierno y BFF del actual presidente Pedro Sánchez, jugó en el turbio rescate de una aerolínea centrada en Venezuela y de la que hablamos la semana pasada ha hecho 💥, y aquí estamos para contar el cuento.

Un breve repaso. La semana pasada explicamos cómo Zapatero (posiblemente una de las figuras más simbólicamente importantes del partido socialista español) está ahora oficialmente bajo investigación penal en una amplia indagación por corrupción y blanqueo de capitales ligada al polémico rescate gubernamental de €53m a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

Ahora se pone interesante. El sumario del caso se hizo público esta semana, liberando una avalancha de detalles jugosos. Y luego se han sumado otras investigaciones. Hagamos recuento.

Joyas 💎. Un registro en el despacho de ZP descubrió una caja fuerte con dos discos duros (qué aburrido… ¡pero quizá útiles!) y un montón de joyas que sus asistentes aseguraron que procedían de la herencia familiar de su esposa y de regalos recibidos durante sus viajes. Los amigos de ZP dijeron que el valor del oropel rondaba entre los €30.000 y los €50.000, mientras que un joyero entrevistado por El Español dijo que podría llegar hasta los €3,9m. 🤔

Dinero 💰. Un registro policial en el domicilio de Julio Martínez Martínez, amigo personal cercano y compañero de aventuras de ZP que, ejem, le ha pagado bastante a ZP en los últimos años, sacó a la luz €286.000 en efectivo escondidos en una bolsa de golf, un radiador y varios otros escondites de lo más pintorescos. 🤔 Otra vez.

Apodos chulos y guiños mafiosos. Los mensajes de texto de teléfonos incautados como prueba a un abogado implicado en el caso de corrupción se referían a Zapatero como «Zorro», «Z» y «ZZZZ» (ojalá tuviéramos apodos así de chulos). Y según los escritos legales, el que en su día fue propietario de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, estaba tan prendado de la capacidad de Zapatero para influir tanto en el gobierno español como en el venezolano que dijo «Zapatero aquí manda» meses antes del rescate.

¿Dinero también para las hijas? La UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional dijo que las hijas de ZP, Alba y Laura Rodríguez, aceptaron pagos para su padre, a través de su agencia de marketing Whatthefav (¡a ver si explican el nombre!), para encubrir su presunto tráfico de influencias.

Pésimo momento. La ampliación de la investigación llega en el peor momento posible para el gobierno del presidente Sánchez, ya machacado por años de escándalos, dramas judiciales y agotamiento político.

¡Nos están disparando! Una figura socialista lo resumió así para El País: primero «ellos» dispararon al gobierno en las piernas, después en los brazos, y ahora han ido «al corazón», es decir, al propio Zapatero.

Hundirse con el barco (o hundirlo con él). Sánchez, sin embargo, sigue defendiendo a Zapatero e insiste en que seguirá en el poder hasta 2027. Como te puedes imaginar, la oposición considera que el escándalo es el tiro de gracia para Sánchez.

La llamada viene desde dentro de la casa. Incluso el expresidente socialista Felipe González dice que España debería celebrar elecciones generales «este año» para evitar seguir dañando al partido. (Aunque González respaldó la inocencia de Zapatero con la mano cambiada: dijo que no creía que ZP tuviera la «capacidad» para montar una ingeniería financiera tan compleja como una red de blanqueo. ¡Auch! Pero gracias.)

¡Sorprendidísimo! Zapatero supuestamente está «sorprendido» por las acusaciones. Y —¡vaya sorpresa!— lo niega todo y dice que no se le puede hacer responsable de los actos de su amigo de toda la vida Martínez, ahora una de las figuras clave del caso.