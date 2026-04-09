Madrid | Número 29

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Saca las palomitas.

⚖️ Los dos grandes casos de corrupción en España coinciden en los tribunales

Porque España también merece su propio Barbenheimer .

¡Llega “Kolditchen”! La peculiar versión judicial española del fenómeno doble de 2023, “Barbenheimer”, ya está en la sala de vistas más cercana. Y no podríamos estar más emocionados.

Fiesta x2. Tanto el caso Kitchen (¡corrupción en el PP!) como el caso Koldo (¡corrupción en el PSOE!) arrancan juicio la misma semana por pura coincidencia (o eso nos dicen).

Y la verdad, ¿cada cuánto tienes la oportunidad de ver a los dos grandes partidos de España rebozados en corrupción y fritos en aceite como las croquetas que ojalá fueran?

Aún es pronto. Estamos en los primeros compases, así que todavía no estamos listos para hacer apuestas en Polymarket sobre quién acabará en la cárcel. Pero ya empiezan a quedar claras algunas cosas: todo lo que dicen los políticos se graba, aquí no trabaja casi nadie, y las mujeres suelen llevarse la peor parte. Así que vamos a ello.

Pero antes, una breve clase de historia judicial. ¿Por qué importa cada caso?

El caso Kitchen gira en torno a una supuesta operación encubierta lanzada en 2013 por el Ministerio del Interior bajo el gobierno del PP de Mariano Rajoy, que (presuntamente) utilizó recursos policiales y fondos reservados para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas. ¿El objetivo? Obtener —y potencialmente destruir— documentos vinculados a la financiación ilegal del partido.

¿Por qué ese nombre? Se llama “Kitchen” porque en la operación se referían al chófer de Bárcenas —supuestamente reclutado como confidente— como “el cocinero” (al parecer, se parecía a un chef famoso).

Mejor disfraz. Uno de los episodios más surrealistas: un hombre disfrazado de cura que asaltó a punta de pistola la casa de Bárcenas en un aparente intento de robar documentos comprometedores.

El caso Koldo, por su parte, gira en torno a una presunta trama de corrupción durante la pandemia, en la que el exministro de Transportes José Luis Ábalos (PSOE), su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama están acusados de cobrar comisiones a cambio de adjudicar contratos públicos de mascarillas. Lo hemos cubierto hasta la saciedad.

Las comisiones de toda la vida. Según la Fiscalía, utilizaron información privilegiada y las reglas de contratación de emergencia para dirigir contratos a empresas vinculadas a Aldama. Se enfrentan a cargos como cohecho, tráfico de influencias y malversación.

Primero, Koldo. Podrías pensar que un macrojuicio sobre comisiones en contratos públicos se centraría en… bueno, en las comisiones. Pues no. Los dos primeros días del caso Koldo se sumergieron en las (extramatrimoniales) amantes de Ábalos y en cómo Koldo y Aldama les conseguían pisos y empleos públicos. 🤦

¿Aquí no trabaja nadie? Una de esas exparejas, Jésica Rodríguez, que vivía en un piso de €2.700 al mes pagado por un socio de Aldama, cobró €44.000 de dos puestos de auxiliar administrativa en empresas públicas en los que nunca trabajó. ¿Su explicación? Que estaba esperando a que Koldo o su hermano le dijeran qué tenía que hacer 😂.

Mirando la pared. Otra fue Claudia Montes, ex Miss Asturias (no, él no es tan atractivo; es que la política es el Hollywood de los feos). Tras colocarla en un puesto en el sector ferroviario público, la sentaron en una esquina de la oficina, de cara a la pared. Al ver que no contaban con ella, dijo que informó a Ábalos y a Koldo García y, mientras tanto, se dedicó a leer en la biblioteca de Oviedo durante su jornada laboral. Ante la insistencia del juez, matizó que siempre eran “libros de trenes”.

Feo, feo. Jésica lo tuvo peor. El abogado de Ábalos lanzó una ofensiva para insinuar que nunca fueron pareja, preguntándole directamente si era prostituta —una maniobra que generó incomodidad tanto en la sala como entre la prensa. Su respuesta (bien jugada): “No. Soy dentista y estoy colegiada”.

Esto promete. Aquí hay material para rato.

Y ahora, Kitchen. Más de una década después del supuesto espionaje, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su número dos Francisco Martínez y varios altos mandos policiales por fin se sientan en el banquillo. Eso sí, de momento los momentos más destacados han sido bastante procesales.

Sin más dilaciones. Los jueces rechazaron los intentos de la defensa de anular el procedimiento o sacarlo de la Audiencia Nacional, señalando que ya era hora de examinar lo ocurrido.

¿Ampliamos? Por su parte, el PSOE pidió ampliar la investigación e incluir de nuevo a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, alegando que nuevas grabaciones sugieren que pudo tener un papel más relevante del que se creía.

Pues no. El tribunal y la Fiscalía consideraron que Cospedal ya había sido exonerada durante la fase de instrucción y que reabrir esa línea solo retrasaría aún más el juicio.

Seguiremos atentos. ¿Actuaron partes del aparato del Estado de forma ilegal para proteger a un partido político de un escándalo de corrupción? Por ahora, este juicio es el menos picante de los dos… pero eso podría cambiar.

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💬 Cinco temas para debatir con amigos

1. 🇮🇷 España: no a la guerra, sí a la OTAN, a tomar por c*lo con Trump

Ahora que la Tercera Guerra Mundial se ha aplazado dos semanas más, aquí va un repaso de las noticias sobre Irán en clave española (el resto se lo dejamos a la prensa internacional). ¿El resumen? Pase lo que pase en Oriente Medio, España no quiere verse arrastrada.

Estamos ocupados, gracias. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, dijo esta semana que España rechazó una invitación para participar en una reunión internacional de alto nivel sobre el estrecho de Ormuz, convocada por el Reino Unido y con más de 30 países.

¿Para qué? El encuentro buscaba coordinar una respuesta a la crisis y garantizar la libertad de navegación en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

No a la guerra. Según Albares, Madrid declinó asistir porque no participará en “ninguna reunión en la que se pueda debatir cualquier tipo de intervención de fuerza o de seguridad que pueda escalar esta guerra”.

Aplausos inesperados. China elogió la postura española, y su embajador en Madrid llegó a decir que Pedro Sánchez es visto como un “héroe” en la opinión pública china (quizá un poco excesivo). Pekín presenta a España como un actor responsable y pacifista, básicamente alineado con su propia narrativa. Pero tampoco te emociones demasiado: probablemente sea otra forma de trolear a Trump.

Elogio con letra pequeña. Mientras EE.UU. presiona a sus aliados para que se alineen con su estrategia de seguridad, España opta por una vía más ambigua: mantiene la relación con Washington, pero refuerza lazos con China y se acerca a lo que Pekín llama el “Sur Global”.

Presidente non grato. Una nueva encuesta de 40dB. para El País sitúa a Donald Trump como la mayor amenaza para la paz mundial según los españoles, ligeramente por delante de Vladimir Putin. El Orange Menace, siempre dispuesto a coleccionar trofeos, seguro que lo celebra.

Preocupación general. Sí, El País es un medio de corte progresista y cercano al PSOE. Pero incluso los votantes conservadores ven a Trump como un riesgo importante (aunque colocan a Putin un poco por encima). ¿Quiénes están relativamente tranquilos con Trump (y Netanyahu)? Los votantes de Vox (sorpresa). ¿Y con Putin? Podemos (otra sorpresa).

Pero ojo al dato. Pese al ambiente antibelicista y las dudas sobre aumentar el gasto en defensa, el apoyo a la OTAN sigue siendo sólido. Casi dos tercios de los españoles quieren permanecer en la alianza (solo los votantes de Podemos apuestan claramente por salir; sorpresa, otra vez).

Troleo iraní oficial. ¿Recuerdan cómo el PP fue bastante tímido al criticar a Trump cuando empezó a bombardear Irán? Pues parece que su mensaje de Pascua sobre “destruir la civilización iraní” fue demasiado incluso para ellos. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, escribió en X pidiendo “sensatez, no brutalidad”.

Respuesta con sorna. La Embajada de Irán en España respondió con un irónico “más vale tarde que nunca”. Las embajadas iraníes llevan días en modo troleo global contra Trump — y no está pasando desapercibido.

2.🎨 España se pelea por el Guernica. Sí, el cuadro.

¡En guardia! Se acabó la Semana Santa, así que España vuelve a su programación habitual: drama político. Esta vez no va de vivienda ni de inflación, sino de un cuadro. En concreto, el icónico Guernica de Pablo Picasso y si debería salir de Madrid.