No soy yo, eres tú

💔 Junts rompe con el PSOE y el gobierno de Sánchez entra en modo supervivencia

El culebrón político español acaba de llegar a su momento “división de bienes”. Casi dos años después de que Carles Puigdemont —el expresident prófugo— firmara con Pedro Sánchez un polémico pacto para mantenerlo en el poder a cambio de una amnistía para los líderes del 1-O, el líder de Junts ahora dice que se acabó.

Desde Perpiñán (porque no puede pisar España sin acabar detenido), Puigdemont anunció que su partido pasa a la oposición.

“No estamos dispuestos a ayudar a un gobierno que no ayude a Catalunya,” dijo con el tono de un juez dictando sentencia.

El órgano ejecutivo de Junts le respaldó por unanimidad el lunes. La votación interna de esta semana será un mero trámite: en Junts, lo que dice Carles suele convertirse en ley.

¿Por qué tan cabreados? Puigdemont acusa al PSOE de incumplir sus promesas: no publicar los balances fiscales para saber lo que Cataluña aporta y lo que recibe; no transferir competencias de inmigración; y no lograr que el catalán sea lengua oficial de la UE.

Calificó la estrategia del presidente de “trilerismo”: ese juego callejero donde siempre pierdes, y el trilero se queda con tus votos.

Matrimonio de conveniencia. Nadie esperaba una relación duradera. El PSOE es un partido nacional y de centroizquierda; Junts, uno regional y de centroderecha que quiere la independencia. Drama asegurado.

Presión en casa. Además, Junts está perdiendo apoyo frente a Aliança Catalana —un partido independentista de ultraderecha (más drama!)—, así que Puigdemont necesita parecer duro con Madrid. Nada mejor que un divorcio público para recordarle a todos que sigue al mando.

¿Y ahora qué? En realidad, poco cambia. Junts lleva meses votando contra las leyes del Gobierno. Puigdemont insiste en que habrá bloqueo político, pero ese bloqueo ya existe: “Podrá ocupar sillones, pero no gobernar.”

La prueba. Tampoco ha pulsado el botón nuclear: una moción de censura junto al PP y Vox que echaría a Sánchez de La Moncloa.

“Cuando Junts tuvo que escoger entre el PP y el PSOE, escogió el PSOE”, dijo, dejando claro que esto es un divorcio calculado, no un nuevo amor. Puigdemont no es ningún ingenuo; sabe que, si mandaran el PP y Vox, irían a por él, a por su partido y a por cualquier concesión a Cataluña, por mínima que fuera.

El PSOE pone cara de póker. Desde Madrid, los socialistas hacen lo posible por mantener la calma y seguir como si nada. Oficialmente, respondieron con “respeto absoluto” a la decisión de Junts y subrayaron que el Gobierno ha cumplido sus compromisos “hasta donde la ley lo permite.” Traducido: todo bien, gracias.

La portavoz del partido, Montse Mínguez, recalcó que “el diálogo sigue abierto”, mientras la vicepresidenta María Jesús Montero intentó presentar la crisis como algo rutinario: “Hemos aprobado 45 leyes en dos años; seguiremos gobernando.”

¿Y ahora qué? Junts someterá a sus bases una pregunta muy sencilla: “¿Está de acuerdo con la propuesta de la dirección nacional de dar por finalizado el acuerdo de investidura con el PSOE ante los reiterados incumplimientos de sus compromisos?”

La votación se prolongará hasta el jueves, pero nadie espera sorpresas. Una vez confirmada la ruptura, también se pondrá fin a las reuniones “clandestinas” en Suiza, donde representantes de ambos partidos se veían cada mes bajo la supervisión de un mediador salvadoreño. Según Puigdemont, el foro se reunió 19 veces antes de que Junts perdiera la paciencia ante la “inacción” de los socialistas.

Sánchez tiene más vidas que un gato. Por ahora, el Gobierno sobrevive (apenas). Sin los siete escaños de Junts, Sánchez no tiene mayoría para aprobar leyes, y los Presupuestos de 2026 ya parecen condenados. Pero Junts tampoco tiene incentivos para forzar elecciones anticipadas, así que el escenario más probable es una parálisis legislativa… que, dicho sea de paso, ya tenemos desde hace tiempo.

La apuesta del PSOE. En Ferraz confían en que los aspavientos de Puigdemont no pasen de las palabras. En privado, los funcionarios madrileños recuerdan que no es la primera vez que Junts amenaza con marcharse. Cada vez que lo hace, rompe con gran estruendo… y luego vuelve a negociar discretamente (y es verdad).

Aun así, esta vez se siente distinto. El pacto de amnistía, que en su día pareció una jugada maestra de pragmatismo —o de puro cinismo, según a quién se pregunte—, ha cerrado su círculo. El presidente sobrevive un día más, pero gobernar con tiempo prestado ya parece ser, más que un riesgo, el plan.

1. 😢 Valencia, un año después de la DANA: las heridas que no cicatrizan

Hace un año esta semana, España sufrió una de las peores tormentas de su historia reciente. El 29 de octubre de 2024, 229 personas perdieron la vida cuando la Comunidad Valenciana se hundió bajo una lluvia torrencial —una DANA— que convirtió autopistas en ríos y pueblos enteros en lagos. Y las inundaciones no solo destruyeron casas; también sacudieron la política española hasta sus cimientos.

Un largo camino de vuelta. La reconstrucción física ha avanzado —muchos pueblos ya parecen casi haber vuelto a la normalidad (El País tiene unas fotos del antes y después espectaculares)—, pero las heridas emocionales siguen abiertas. Buena parte de la indignación sigue dirigida hacia el presidente valenciano, Carlos Mazón (PP), cuyo gobierno no envió la alerta masiva de inundación a los móviles hasta las 20:11, cuando la mayoría de las víctimas ya habían muerto y los vecinos se trepaban a los árboles para salvarse. Peor aún: Mazón desapareció durante horas críticas aquella tarde… y todavía no ha dado una explicación coherente de dónde estaba.

La cronología. En lugar de recontar todo el desastre, repasemos la causa de la ira: las versiones cambiantes de Mazón, una por una.

Versión 1: “Estaba en el Palau desde las 17:00.” Versión oficial inicial: Mazón seguía desde su despacho la reunión de emergencia que arrancó a las cinco. Realidad: seguía en una comida de casi cuatro horas que terminó hacia las 18:30. Cinco minutos después, a las 18:35, un representante del Gobierno central pidió al jefe del 112 valenciano que activara la alerta Es-Alert. El aviso no saldría hasta 90 minutos más tarde.

Versión 2: “Era una comida privada.” Presionado por los medios, su equipo dijo que era un encuentro “privado”, sin relevancia pública. Luego él mismo aseguró que era una “comida de trabajo”. No dijo con quién… hasta que El País reveló que era con la periodista Maribel Vilaplana.

Versión 3: “Fue una comida del PP, así que no hay factura.” Después se supo que Mazón le había ofrecido a Vilaplana dirigir À Punt, la televisión pública valenciana —es decir, un asunto oficial. Pero cuando se pidió la factura, la Generalitat respondió que no existía porque el president había asistido como líder del PP, no como jefe del Consell. Conveniente, ¿no?

Versión 4: “Llegó al centro de emergencias a las 19:30.” Mazón aseguró que salió hacia el Cecopi (el centro de coordinación) a las siete. Pero las cámaras lo grabaron entrando a las 20:28, diecisiete minutos después de que por fin se enviara la alerta.

Versión 5: “La acompañó al coche.” Esta semana, su equipo confirmó otro detalle: tras la comida, acompañó a Vilaplana hasta un aparcamiento cercano hacia las 18:45.

Aun así, queda casi una hora sin explicar —de 18:45 a 19:45— durante la cual murieron 80 personas. Y durante 37 minutos en plena emergencia, Mazón no realizó ni una sola llamada. La oposición sospecha que se fue a casa… a ducharse.

¿Entiendes ahora el enfado? Un año después, el misterio del “¿dónde estaba Mazón?” sigue sin resolverse. Hubo protestas para marcar el aniversario, y el president dice que tener que explicarse es “cansino”. Pero los valencianos no lo ven así: el 75% cree que debería dimitir, según una encuesta del ABC, un medio normalmente favorable al PP. Sabemos que no es el único culpable —el Gobierno central tampoco construyó la infraestructura necesaria para evitar una tragedia así—, pero aun así… la cosa no pinta bien para él. Hasta Núñez Feijóo ha dicho que Mazón debe “dar todas las respuestas que sean necesarias” a las tres comisiones que investigan la tragedia.

Para los supervivientes que siguen esperando respuestas, ese es el punto.

La verdad no salió a flote cuando bajó el agua, y aún tiene que hacerlo.

2. 😇 ¿Quién dijo que no hay segundas partes?

¿Se acuerdan de Dani Alves? Sí, el exestrella del Barça que parecía muy culpable cuando fue condenado a cuatro años y medio de prisión por agredir sexualmente a una mujer de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre de 2022 (hemos escrito sobre eso más de una vez 👀).

Y que luego pareció bastante menos culpable cuando un tribunal anuló su condena, y él y su mujer Joana Sanz —que se había separado brevemente de él tras su arresto— anunciaron que, a sus 32 años, después de dos fecundaciones in vitro, tres abortos, una operación de trompas y endometriosis, ella estaba embarazada de su primer hijo.

Pues bien, Dani ha vuelto. ¿Y adivinen dónde? En la Iglesia Elim Girona, una comunidad evangélica en Cataluña. Y no como fiel de banca… sino como una especie de predicador laico.