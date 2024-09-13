Por @IanMount y @AdrianBono | 13 de Septiembre, 2024 | Madrid | Número 1

🎉 Te damos la bienvenida a Tapa, un newsletter semanal con un resumen de lo que ha pasado en España en los últimos siete días.

Suscribirme

🥜 La semana, en pocas palabras: Y ahora, otro conflicto internacional, esta vez con Venezuela después de que España le diera asilo político al líder opositor Edmundo González Urrutia (gesto que también ha dividido a la clase política española (porque ponerse de acuerdo en algo = malo).

🙏 Recordad que si el texto de este correo no aparece completo en tu navegador porque es muy largo, puedes hacer click aqui para leerlo en Substack.

🙌 Si eres nuevo, una cosa más: también ofrecemos suscripciones de pago y nos encantaría recibir tu apoyo para poder seguir generando contenido. (Si ya lo haces, nuestro agradecimiento es eterno 🥰).

🕺Si todavía no te has suscrito, haz click en el botón de abajo y selección el plan que te apetezca.

Suscribirme

🫶 Y si ya estas suscrito, por favor envía este newsletter a todo dios (así nos ayudas a crecer).

Share

De Caracas a Madrid

🇪🇸 España Recibe a Otro Político Venezolano Exiliado (Y la Derecha Explota)

No es todos los días que España recibe a un exiliado político venezolano después de que el supuesto régimen socialista (pero definitivamente autoritario) de el mini-Chávez presidente Nicolás Maduro lo acuse de crímenes contra la patria y amenace con arrestarlo (o lo arreste).

¡Espera! De hecho sí es cosa de (casi) todos los días . Ya ha pasado con el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma (en noviembre de 2017), el político opositor Leopoldo López (en octubre de 2020), el expresidente de la Asamblea Nacional Julio Borges (en 2021) y la ex-fiscal general Luisa Ortega (en 2021). Ya es costumbre.

Aún así, lo que ocurrió esta semana fue… diferente . El líder de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia llegó a Madrid en un avión de la Fuerza Aérea Española, y se agregó a la lista de políticos exiliados anti-Maduro.

¿No te suena el nombre González Urrutia? Eso es porque no era muy conocido hasta que la verdadera líder de la oposición (pero descalificada por el chavismo para postularse), María Corina Machado, lo eligió para postularse a la presidencia contra Maduro. El 28 de julio González Urrutia derrotó a Maduro en las urnas (al menos eso demuestra la evidencia presentada hasta ahora). Sin embargo, Maduro niega ese resultado y asegura que fue él quien ganó las elecciones.

Esto pone a España en una situación complicada. No intentaremos explicar la política venezolana pero basta decir que el PP y el PSOE tienen visiones muy diferentes sobre lo que significa la llegada de González Urrutia a Madrid.

La visión del PSOE. El presidente Pedro Sánchez ha caracterizado la concesión de asilo y el vuelo militar como un “gesto de humanidad” y, objetivamente, es fácil estar de acuerdo con él.

¿Por qué? González Urrutia es un señor de 75 años que lleva meses esquivando a un régimen autoritario que lo odia (y que ha emitido una orden de arresto para eliminarlo). Al parecer, el ex diplomático pasó más de un mes escondido en la embajada de los Países Bajos en Caracas antes de trasladarse a la española y solicitar asilo.

El PP no está de acuerdo. El Partido Popular, de centro-derecha, ha sido durante mucho tiempo un gran defensor de la oposición venezolana (que tiende a ser de derecha, pero ese es otro debate) y muy anti-Maduro.

Para el PP , la salida de González Urrutia de Venezuela debilita la presión de la oposición para que Maduro acepte su derrota y, en ese sentido, es una especie de regalo para el régimen del líder venezolano. En palabras del alto cargo del PP, Esteban González Pons, sacar a González Urrutia de Venezuela sin reconocerlo como presidente legítimo “no es un favor a la democracia, sino más bien quitarle un problema a la dictadura”.

Bueno, en realidad… Al PSOE se le complicaron las cosas cuando, después de que el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, negara que hubiera habido negociaciones entre España y Venezuela sobre el asilo, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, afirmara que sí hubo “amplias conversaciones” para organizar la salida. Entonces, ¿en qué quedamos?

La participación de Zapatero. De acuerdo al PP, es mucho peor aún que el expresidente del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero—quien es visto por la derecha como un chavista y fan encubierto de Maduro—estuviera supuestamente muy involucrado en el proceso de asilo. En palabras de la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, “Zapatero lleva años trabajando a favor del régimen, y está trabajando por el resultado más beneficioso para el régimen de Maduro”.

La piedra en el zapato (del PSOE). Este miércoles, el Congreso de Diputados aprobó una resolución liderada por el PP pidiendo el reconocimiento de González como el presidente electo de Venezuela, con 177 votos a favor del PP, Vox, CC, UPN y el PNV.

Admite que Maduro perdió. La resolución establece que este reconocimiento se basa en la repetida negativa de las autoridades electorales venezolanas a publicar los resultados de manera oportuna y adecuada, así como en la publicación por parte de la oposición de un 83,5% de las papeletas verificables que demuestran un resultado electoral decisivo.

Pero hay más. Exige el reconocimiento de Edmundo González como el presidente legítimo y también insta al gobierno de Sánchez a liderar este reconocimiento en instituciones europeas e internacionales, para asegurar que asuma el cargo como presidente de Venezuela el 10 de enero de 2025.

Aunque no tiene importancia. A efectos prácticos, la propuesta del miércoles no sirve pa’na’ ya que solo el gobierno español liderado por Sánchez puede reconocer la legitimidad de González (y por ahora, el presidente ha dicho que su decisión se tomará en conjunto con el resto de la UE).

Hasta entonces… Mientras tanto, la UE insiste en que Maduro publique los registros de votación para garantizar la transparencia e integridad del proceso electoral.

Mientras tanto, en Venezuela… Los funcionarios chavistas de Maduro están furiosos con la votación del miércoles en el Congreso. Jorge Rodríguez, uno de los principales operadores políticos de Maduro y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, ha pedido la aprobación de una resolución que insta a su país a romper de inmediato todas las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con España. Ah, y también suspender todos los vuelos (!). ✈️

🤬 Enfado absoluto. El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, también se mostró furioso, preguntando: “¿Qué carajo tiene que ver el Congreso de España con los asuntos internos de Venezuela? … Nos creen colonia y ellos se creen imperio. De aquí los echamos, hace 300 años, y los vamos a volver a echar cada vez que intenten meterse en los asuntos internos de Venezuela”.

Esta mañana nos enteramos de que “el canciller del Gobierno de Nicolás Maduro, Yván Gil, ha llamado a consultas a su embajadora en Madrid, Gladys Gutiérrez, y ha convocado al embajador español en Caracas, Ramón Santos, para este viernes en su despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores”, según El País.

Pero, ¿no es todo teatro? En cierto sentido, lo es. El gobierno de Sánchez ha rechazado la resolución liderada por el PP como algo simbólico que cambia poco y hace que las negociaciones sean más difíciles. Y Venezuela necesita todas las relaciones que pueda mantener.

Pero la cosa sigue. A pesar de esto, fuentes del PP han dicho a El País que el PPE en Bruselas planea presentar una propuesta similar a la aprobada el miércoles en Madrid, reconociendo a González como el ganador de las elecciones y presidente legítimo.

No será fácil. Los gobiernos de la UE se niegan a reconocer una victoria de Maduro, pero tampoco quieren reconocer al líder de la oposición como ganador para evitar lo que ocurrió hace cinco años con Juan Guaidó, quien fue reconocido como presidente legítimo de Venezuela y al final, bueno, no hizo nada. Lo cual es embarazoso.

Para concluir. Ayer por la mañana, el primer ministro Pedro Sánchez se reunió con Edmundo González en el palacio presidencial, tuiteando que España “seguirá trabajando a favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales” de Venezuela. Así que al menos eso.

Sigue leyendo para más noticias 👇👇

🔔 Pero Antes, Un Mensaje De Nuestro Patrocinador

Bucólico Café es un proyecto de conexión que nació como una cafetería de especialidad.

Valoramos el tiempo y entendemos que representa tanto un ciclo como un instante—cronología y nostalgia. Bucólico es un espacio que conecta el alma con la pureza, ligereza y belleza del campo—mientras estás en la ciudad. A través de una taza de café, un trozo de pastel o una canción…

Ubicado en la Calle de Barbieri 4 — a unas pocas calles de la Plaza Chueca — Bucólico reconforta el alma con una sensación de hogar.

Sigue a Bucólico Café en Instagram.

💬 Cinco Noticias para Debatir en la Cena del Sábado

🛴 1. Madrid Dice Adiós a los Patinetes Eléctricos de Alquiler

Se acaban los patinetes públicos. Madrid ha anunciado de forma sorpresiva que los patinetes eléctricos de alquiler ya no estarán permitidos en la ciudad a partir de octubre. ¿La razón? Parece que las tres empresas con licencia para operar (Lime, Dott y Tier Mobility) no han cumplido con las normativas de seguridad, según ha dicho la semana pasada el alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Petao de Patinetes. Por estos días hay alrededor de 6,000 patinetes esparcidos por Madrid y, según las autoridades de la ciudad, ninguna de las tres empresas ha hecho lo necesario para garantizar que los patinetes se aparquen en las zonas designadas o se mantengan fuera de las áreas peatonales (lo cual es crucial para la seguridad - especialmente de la gente mayor).

We don’t need no education. Las autoridades madrileñas también dijeron que estas tres empresas no han cumplido con la promesa de ofrecer lecciones de conducción gratuitas para los usuarios (a quién se le ocurriría tomar clases de manejo de patinete? No lo sabemos. Pero al parecer es ilegal que dos personas monten el mismo patinete).

GPS? No gracias. Otro problema fue la falta de uso del GPS requerido para monitorear la ubicación de los patinetes y evitar su uso en áreas prohibidas. Las autoridades municipales dijeron que, debido a que las empresas no lo implementaron correctamente, los patinetes solían acabar estacionados en la acera. Un c*ñazo, vamos 🤬.

Las tres empresas se han cabreado bastante (como era de esperar). De hecho, Lime dijo que la decisión de revocar sus licencias fue “unilateral” e inesperada, y que van a presentar un recurso legal contra ella.

Pero… Madrid insiste en que esta decisión es definitiva, y los funcionarios de la ciudad aún expresan su frustración por la “falta de transparencia” de las empresas, acusándolas de negarles acceso a datos operativos clave, lo que afectó la capacidad de la ciudad para verificar la distribución adecuada de los patinetes en los barrios.

Mogollón de multas. Los medios locales informan que entre 2021 y 2023 se emitieron en promedio unas 11,000 multas al mes por parte de la ciudad (lo cual es muchísimo).

No somos los primeros. Seguramente has oído noticias similares ultimamente. Barcelona, París y Melbourne también han echado a los patinetes eléctricos de sus calles debido a que han causado accidentes mortales y lesiones en peatones.

Pero no hay que entrar en pánico. En caso de que no lo supieras, esta prohibición es solo para los patinetes de alquiler. Eso significa que si tienes tu propio patinete eléctrico, todavía puedes usarlo (siempre que cumplas con las normas de tráfico, claro).

¿Y ahora qué? Pues… Bicicletas. Ya. Las bicicletas son muy del siglo 20. ¿Cómo es eso de que hay que hacer ejercicio físico para desplazarse de un punto A a un punto B? ¿Qué somos, neandertales? El horror.

2. 👑 El ex-rey Juan Carlos I, un gran ejemplo de paternidad para todos (o al menos para sus hijas)

Que nadie diga que el rey emérito de España, Juan Carlos I (JC1, como le decimos aquí cariñosamente), no se preocupa por sus hijos. Y que nadie diga que alguna vez ha sido transparente sobre de dónde viene su dinero (sorry, not sorry).

Ahora, JC1 esta cogiendo todas sus diversas fortunas (ocultas) y repartidas por todo el mundo en una gran, gran fortuna, según revela El Confidencial esta semana. No sólo eso, sino que estará centralizada en una fundación en Abu Dabi con el objetivo de que en un futuro cercano pueda servir para dar estabilidad económica a sus hijas, las infantas Elena y Cristina.

El problema: Elena y Cristina actualmente tienen trabajos en la Fundación Mapfre (sueldo: €300,000) y la Fundación Aga Khan (sueldo: €400,000) respectivamente, que se sospecha son puestos de trabajo creados para ellas porque son hijas de JC1. El ex-rey está preocupado de que las dejen tiradas cuando él muera, según informa El Confi. Y para colmo, ambas infantas aparentemente gastan mucho más de lo que ganan y ya están echando mano de los fondos de su padre.

La solución: El fondo en Abu Dabi le permite a JC1 combinar y mantener su dinero de manera casi libre de impuestos, sin revelar de donde viene ni ni en qué los usa. Carlos Portocarrero de las Heras, un abogado español del bufete británico Clifford Chance, supervisó la creación de la fundación, según otro artículo de El Confi.

¿El ex-rey es súper rico, verdad? ¿Si lo comparas contigo? Si. Si lo es. Aunque no tanto si lo comparas con otras monarquías. Después de que el rey Alfonso XIII (el abuelo de JC1) fuera depuesto en 1931, la familia real Borbón de España tuvo que depender de la amabilidad de los monárquicos extranjeros durante décadas. Y cuando los Borbones volvieron al trono en 1975, recuperaron el título, pero no todo lo demas. Así que JC1 aparentemente decidió empezar a aceptar... regalos.

¿De quién? Buena pregunta. Según los observadores de la familia real, llegaron en forma de comisiones por petróleo o armas, o simplemente como regalos literales. El más famoso, de $100 millones, supuestamente vino del difunto rey saudí Abdullah (esto según comentó la ex amante de JC1, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, también conocida como Corinna Larsen, quien dijo haber recibido €65 millones como regalo, aunque otros observadores reales aseguran que sólo para esconderlos de los demás).

Mo’ money, mo’ problems. Fuera cual fuera su origen, la nueva fortuna de JC1 —o mejor dicho, los escándalos fiscales y amorosos que la acompañaron— contribuyeron a su caída y abdicación en 2014.

Había ese viaje no declarado de €40,000 a Botsuana en 2012 — pagado por un empresario saudí y compartido con Larsen y su hijo — que salió a la luz cuando JC1 se rompió la cadera y tuvo que ser trasladado en avión a casa. ¡Sorpresa! Eso enfureció a los españoles, que en ese momento sufrían la crisis financiera global.

Enredos fiscales. En diciembre de 2020, JC1 pagó a Hacienda €678,393 para evitar cargos por no declarar el dinero que recibió de un empresario mexicano. Y en febrero de 2021, pagó otros €4.4 millones para regularizar los vuelos privados que supuestamente le regaló su primo Álvaro de Orleans.

“No soy yo”, dice su hijo y actual rey de España. Felipe VI (F6) renunció a su parte de la herencia de su padre en 2020, después de que el Telegraph (h/t amigo de Tapa, James Badcock) descubriera documentos que mostraban que F6 estaba listado como beneficiario de la Fundación Lucum, un fondo que albergaba el dinero del regalo saudí. También terminó el estipendio anual de €194,232 de JC1 en ese momento. (Elena y Cristina dejaron de recibir estipendios reales cuando dejaron de formar parte de la familia real en 2014.)

¡Pero piensa en las infantas! Al menos ahora, los hijos reales de mediana edad pueden dormir tranquilos, gracias al buen papá.

3.📺 El Fichaje de Broncano Parece Haber Funcionado

David Broncano ha vuelto a la televisión y, por el momento, parece estar superando todas las expectativas. En marzo os contamos (en inglés) cómo el presentador del exitoso programa de formato late night La Resistencia en Movistar+, estaba en negociaciones para fichar por RTVE y llevar su particular estilo de entrevistas a La 1.

El objetivo era competir con el rey del late night español, Pablo Motos, y su programa número 1 El Hormiguero en Antena 3. Para bien o para mal, Motos es muy crítico con el presidente Pedro Sánchez, y contar con la voz joven y progresista de Broncano en horario prime time podría actuar como contrapeso.

Seis meses (y 28 millones de euros) después, Broncano ha hecho el cambio a La 1 y parece que la arriesgada apuesta de la cadena está dando sus frutos. Su nuevo programa, La Revuelta (que se estrenó el lunes y tiene el mismo formato que su anterior programa, solo le han cambiado el nombre) ha sido el programa más visto durante las dos últimas noches.

El miércoles por la noche , más de 5,8 millones de personas sintonizaron en algún momento para ver La Revuelta (20,5% de cuota), mientras que 5,1 millones de personas (16,8%) prefirieron El Hormiguero . Aunque estas son cifras provisionales (las oficiales se publican siete días después de la emisión original de cada episodio), son excelentes noticias para una cadena que tuvo que enfrentarse a muchas críticas por parte de quienes no estaban contentos con la idea de contratar a alguien como Broncano con fondos públicos.

Pero cuidado, que a Motos las cosas no le van tan mal: según El País, ha tenido el mejor arranque de la temporada de su historia. ¿Quién mira entónces La Revuelta? Simple: gente que había dejado de ver televisión.

El estilo de entrevistas de Broncano es muy cercano. Conversa con sus invitados y los entrevista de una manera que le hace sonar como cualquier tío que acabas de conocer en una cena con amigos y que puede hablar de la amnistía, Rosalía y el Call of Duty. Puede caerte bien o mal, pero es auténtico y desacartonado. Un YouTuber al frente de un programa en la televisión pública.

Uno de los aspectos más destacados del programa es su peculiar selección de invitados, que incluye a personas que tal vez no sean muy conocidas, pero que tienen historias inspiradoras que contar. En el primer episodio, Aitor Francesena, un surfista campeón del mundo con discapacidad visual, apareció en el programa para hablar de su vida y carrera.

Broncano es muy popular entre los jóvenes en España, que seguían su anterior programa regularmente para verle entrevistar desde jugadores de fútbol hasta artistas de trap y estrellas de cine.

Esta semana en su programa, Broncano también ha abordado directamente la especulación de que su cambio a La 1 estuvo políticamente motivado. Ha negado estar cobrando una cantidad absurda de dinero (dice que ya es rico y no lo necesita) o que su programa tenga alguna agenda gubernamental (sus co-presentadores se mostraron en “sorprendidos” por esto y, en tono de broma, desvelaron un tatuaje de Sánchez durante el programa y dijeron que esperaban que la audiencia se convirtiera en “gais y menas” al final del primer episodio).

Todo el mundo en España sabe quiénes son David Broncano y Pablo Motos, y esta guerra de audiencias no ha hecho más que empezar.

La Revuelta se emite de lunes a jueves a las 21:40 en La 1. El Hormiguero se emite de lunes a jueves a las 21:45 en Antena 3.

4. 🇨🇳 La Visita de Sánchez a China Para Evitar una Guerra Comercial

Si poner los ojos en blanco hiciera un ruido lo suficientemente fuerte como para escucharse, esta semana se habría oído desde Bruselas hasta China. Todo por lo que ha dicho el presidente Pedro Sánchez (algo que luego repitió el canciller alemán Olaf Scholz).

¿Que ha pasao’? Sánchez ha estado de viaje en China harto de los los debates en el Congreso para fortalecer los lazos con la segunda mayor economía del mundo, mientras aumentan las tensiones comerciales entre Pekín y la UE. Le dijo al presidente Xi Jinping que España quería trabajar de manera constructiva para “asegurar que las relaciones entre ambas regiones sean más cercanas, más ricas y más equilibradas”. En otras palabras, lazos comerciales más estrechos, más dinero y más tranquilidad.

Luego, el miércoles, Sánchez afirmó que la UE debía “reconsiderar” su plan de imponer aranceles adicionales a los vehículos eléctricos (EV) fabricados en China (la UE cree que las empresas que fabrican esos vehículos reciben ayudas estatales que hacen que sea imposible competir con ellas). Estos aranceles adicionales elevarían el impuesto sobre algunos vehículos eléctricos chinos hasta casi un 50%.

¿Pero… no es que estabas a favor? El caso es que, en junio, España fue uno de los 11 países que votaron a favor de aumentar los aranceles en una votación preliminar. (Se espera una votación final en octubre).

Entonces, ¿qué está pasando? España es el segundo mayor fabricante de automóviles de la UE y quiere atraer inversión china para desarrollar una industria de vehículos eléctricos (una de las razones explícitas de la visita de Sánchez a China). Quizás lo más importante es que España representó 1.300 millones de euros de los 3.000 millones de euros en exportaciones de carne de cerdo que la UE envió a China el año pasado (la mitad de todo lo que importó China), convirtiéndose en su mayor proveedor de cerdo 🥓.

¿Nervioso, tal vez? Parece que sí. En el sector sector porcino español 🐷 se encendieron todas las alarmas en junio cuando China abrió una investigación por “dumping” —es decir, una advertencia de “no nos gustó lo que hiciste”— después de que España fuera (entonces) uno de los principales defensores de los aranceles.

Ahora España está reconsiderando su posición. O sea, su apoyo a los aranceles. “No necesitamos otra guerra, en este caso una guerra comercial”, dijo Sánchez, y está claro que España no puede permitirse una con China. De ahí el cambio de tono.

5.🇬🇮 La Guerra de Javier Ortega Smith con Gibraltar

Con esto vais a flipar porque parece coña (pero no). En 2013, mientras España y Gibraltar se peleaban por lo mismo de siempre, los gibraltareños colocaron various bloques de cemento en el mar para crear un arrecife artificial—y, ya que estaban, para bloquear los barcos pesqueros españoles.

Un tiempo después, Javier Ortega Smith (Vox) , se robó uno de los bloques (no preguntes cómo), por lo que Gibraltar emitió una orden de arresto contra el diputado ultra, que podría enfrentarse a diez años de carcel en caso de ser capturado.

Y ahí no termina la cosa. Ortega Smith llevó el bloque de cemento las oficinas de Vox en Madrid, donde está actualmente exhibido como si fuera un trofeo de guerra.

Pero ahora resulta que el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, todavía tiene beef con el dirigente de Vox. Este martes, durante el Día Nacional de Gibraltar, Picardo dijo que había presentado al gobierno español una demanda para repatriar el bloque robado.

“Bueno, tengo noticias para Vox y para ustedes, amigos. Vamos a recuperarlo y traerlo de vuelta a casa. No descansaremos hasta recuperar uno de nuestros activos soberanos robados de nuestras aguas británicas, sin importar cuánto tiempo tome.”

Si, estamos hablando de un bloque de hormigón.

Ortega Smith, que claramente no va a dar marcha atrás en esta pelea ridícula respondió en X (o sea, en Twitter), “A ver, pirata Fabian Picardo, si te atreves vente tú a buscarlo y te lo llevas a lomos. ¡¡Gibraltar español!! ¡¡Fuera piratas del Peñón!!” 🏴‍☠️

La política que importa.

🙏 Antes de que irte, recuerda compartir este newsletter con tus amigos y en las redes sociales. Cuanto más crezcamos, más información podremos ofrecerte cada semana.

Share The Tapa Newsletter