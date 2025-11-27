Madrid | Número 13

Nuevo sheriff

⚖️ La Fiscalía General del Estado tiene nuevo jefe (y se parece al anterior)

No habrá pasado desapercibido. Apenas publicamos la edición de la semana pasada y ¡zas! el Tribunal Supremo condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por filtrar información confidencial del caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Y, bueno… la política española perdió la cabeza. 🍌🍌🍌

C de “culpable”. El Supremo consideró a García Ortiz culpable de revelación de secretos después de que la Fiscalía compartiera con la prensa el contenido de un correo en el que el abogado de González Amador admitía que su cliente había cometido delitos fiscales para evitar la cárcel.

Pagarás por ello. La sentencia concluyó que la filtración supuso una divulgación ilícita de información privada y le impuso una inhabilitación de dos años, €7.200 de multa y €10.000 de indemnización directa a la pareja de Ayuso.

¿El Gobierno? Cabreadísimo. La reacción ha sido una mezcla extraña entre respetar la decisión y ponerla fina, rechazando punto por punto sus conclusiones.

El Presidente Mr. Handsome discrepa respetuosamente (literalmente). Desde el G20 en Johannesburgo, Pedro Sánchez dijo que “respeta” pero “discrepa” con la sentencia, reiteró su confianza en la “inocencia” de García Ortiz y dejó caer que aquí huele a injusticia.

Y confía en su carta bajo la manga. Sánchez también ha dado a entender que espera que el Tribunal Constitucional tumbe el fallo, al considerar que contiene elementos “controvertidos” que un órgano superior debería corregir.

García Ortiz respondió a su manera. El lunes publicó una carta algo florida, algo deprimente y algo autocongratulatoria, pidiendo ser cesado por “el profundo respeto a las resoluciones judiciales.” (El Gobierno no lo cesó de inmediato, así que acabó dimitiendo él mismo).

Asiento vacío. Su renuncia obliga al Ejecutivo a nombrar sustituto, un proceso que llevará semanas. Hasta entonces, sigue al frente como fiscal general en funciones.

Fiesta en la oposición. Si el Gobierno optó por la contención herida, la oposición —especialmente Ayuso— hizo lo contrario. La presidenta madrileña apareció en TV para dar un mensaje con solemnidad de funeral de Estado, aunque se le adivinaba la sonrisa.

Quizá un pelín exagerado. Según Ayuso, “Lo ocurrido es propio de una dictadura” y la sentencia demuestra que el que está en el banquillo no es el fiscal, sino Sánchez. Acusó al Gobierno de manipular la Justicia, perseguir a su pareja y partir España “en dos.” 😱

Pero vamos… se le veía con ganas de ir a por unas margaritas a celebrar. 🍹

¿Y ahora qué? El Gobierno ya ha anunciado candidata: Teresa Peramato, una de las fiscales más respetadas del ala izquierda y especialista en violencia de género.

Una veterana. Con más de 35 años de trayectoria, dirige la Sección Penal del Supremo y ha estado en primera línea de la lucha institucional contra la violencia machista.

Y claramente progresista. También fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales. El mensaje es claro: será una fiscal general abiertamente de izquierdas y sin complejos feministas — nada de buscar un perfil de consenso. 🤷

Pero no tan rápido. Su nombramiento no es inmediato. El Gobierno propone; el CGPJ debe emitir un informe; luego el Congreso celebra la audiencia para evaluar a la candidata; y solo entonces…

¡Trabajo para Felipe! …la propuesta llega al Rey para su firma. (En 2023, el CGPJ rompió precedentes y se negó a avalar a García Ortiz — primera vez en la historia — pero ya sabemos que salió adelante igual).

¿Nos hacéis un favor? Esta vez el Gobierno confía en que los vocales no repitan el gesto, especialmente teniendo en cuenta la trayectoria de Peramato.

Y ayer, el CGPJ aprobó por unanimidad la nominación de Peramato. En una votación inusualmente fluida, los 20 miembros del Consejo respaldaron la propuesta del Gobierno, confirmando que cumple todos los requisitos y méritos para convertirse en la próxima fiscal general de España.

¿Los siguientes pasos? Comparecer ante el Parlamento y ser nombrada formalmente por el Rey.

¿Y qué opina el resto? El número dos del PP, Miguel Tellado, ni la mencionó: “Vamos a recibir este nombramiento con toda la cautela porque lo importante es saber si Sánchez … va a seguir utilizando a su fiscalía políticamente.” El sindicato mayoritario de fiscales pidió a Peramato que trabaje para “recuperar la imagen” de la institución y “cuidar de su imparcialidad.”

Para el nivel de polarización tipo “diálogo de sordos” que vivimos (o, como dice el periodista y amigo de The Bubble Barney Jopson, “política yermo”), esas palabras son casi diplomáticas. Y oye, se agradece un respiro.

💬 Cinco temas para debatir con amigos

1. 🚀 La ultraderecha de Aliança Catalana revienta las encuestas

Cataluña está viviendo uno de esos momentos políticos que parecen sorprendentes y, de algún modo, absolutamente inevitables. Aliança Catalana —el partido ultraseparatista (sí, más secesionista que los secesionistas) y antiinmigración liderado por Sílvia Orriols— ha pasado de rareza local en Ripoll (10.600 habitantes) a convertirse en la fuerza más disruptiva de la política catalana en una década.

Subidón. Una nueva encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (el CIS catalán) muestra algo que pocos habrían imaginado hace seis meses: Aliança obtendría entre 19 y 20 escaños si hubiera elecciones hoy, situándose codo con codo con los independentistas de derechas de Junts. Para un partido que prácticamente no existía hace cinco años y que solo entró por los pelos en el Parlament con dos escaños en 2024, esto es —como tituló ABC— “un terremoto político.”

¿Qué lo impulsa? Orriols ha sabido explotar un cóctel volátil: enfado por la inmigración, cansancio del eterno bloqueo del “procés” y hartazgo con los partidos tradicionales, que pasaron una década prometiendo milagros y entregando… discursos.

El gran perdedor. Junts —el partido del fugitivo Carles Puigdemont, que dirigió el referéndum ilegal de 2017 y ahora esquiva la justicia desde un chalé belga— podría perder unos 15 escaños y caer a su peor resultado histórico. Junts solía ser la “línea dura.” Ahora Aliança ofrece una versión turbo, con bastante menos contención.

Y no solo Junts. ERC lleva meses insistiendo en que Aliança es un problema exclusivo del electorado de Puigdemont… hasta que sus propios líderes locales empezaron a pasarse al partido de Orriols. Nada concentra tanto la mente como una deserción.

Por qué Aliança es distinta. Ofrece algo que ni Junts ni ERC pueden dar ahora mismo: claridad, movimiento hacia adelante y esa sensación adictiva de estar subido a una nueva ola identitaria que parece ganadora. (La pureza es más fácil cuando jamás has gobernado ni pactado nada.)

Un nuevo Parlament. Si estos números se mantienen, Orriols podría convertirse en líder de la oposición y el viejo “bloque independentista” saltaría por los aires. Aliança se niega a colaborar con ERC o con los hippies de la CUP, así que el mapa político se reordenaría rápido.

Mientras tanto, Salvador Illa —president y estandarte del PSC— observa todo desde lo alto de los sondeos… aunque nada tranquilo.

Tú no eres de aquí, ¿verdad? El mismo día que salió la encuesta, el jefe de los Mossos anunció que la policía empezará a publicar la nacionalidad de los detenidos, algo que el Govern había evitado durante años.

Aquí no ha pasado nada. Oficialmente es “transparencia.” Extraoficialmente, el timing lo dice todo: inmigración y criminalidad son la gasolina del ascenso de Orriols, e Illa sabe que el silencio le está costando votos.

La conclusión. Cataluña ha entrado en una nueva etapa. Aliança Catalana ya no es un voto de protesta ni un experimento de Ripoll. Es un aspirante real que está reconfigurando el tablero. Abróchense los cinturones: Cataluña ya tiene su propia Marine Le Pen.

2. 🖼️ Un Goya, una ex-presi de Madrid, y dos hermanos con título… peleándose como niños

Prepárate para sumergirte en el agujero de gusano de la aristocracia española. Habrá títulos eternos, rivalidad fraterna, una política famosísima… y dinero. Mucho dinero. 🤑

Si alguna vez te preguntaste qué pasa cuando una casa nobiliaria de siglos mezcla ruina financiera, traiciones familiares y una visita a Sotheby’s, bienvenido a la Casa de los Ramírez de Haro, protagonizada por: