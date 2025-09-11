Madrid | Número 2

Genocidio, sanciones y vetos

🥊 España e Israel: diplomacia en caida libre

España se ha cansado. Esta semana, el presidente Pedro Sánchez dijo en voz alta lo que otros callan: Israel está cometiendo genocidio en Gaza. Y lo dijo no una vez, sino varias (algo que ningún otro líder europeo se ha atrevido a hacer). Y lo respaldó con nueve medidas orientadas a meterle presión al gobierno de Benjamin Netanyahu.

Lo más destacado. Sánchez ha anunciado un embargo permanente de armas (simbólico, dado que las ventas israelíes representaban menos del 0,06 % de las exportaciones españolas de defensa); la prohibición de usar territorio español para barcos y aviones que transporten armas o combustible para Israel; la paralización de importaciones procedentes de asentamientos ilegales; prohibirles la entrada a los sospechosos de crímenes de guerra; y más ayuda para Gaza y para la UNRWA. España también limitará los servicios consulares para los españoles que vivan en asentamientos israelíes.

Duras palabras. “Esto no es defensa propia”, declaró Sánchez sobre las acciones de Israel. “Esto es exterminio.” El presidente lo enmarcó no solo como una obligación moral sino legal y las encuestas ayudan a explicar su seguridad: el 82 % de los españoles están de acuerdo en que Israel está cometiendo genocidio.

Tema genocidio. Sánchez no fue el único líder que llamó a las acciones de Israel en Gaza “genocidio”. La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y el ex alto representante de la UE para la política exterior Josep Borrell, ambos españoles, también lo hicieron.

Sorpresa en Israel. El gobierno de Israel se enfureció. El ministro de Exteriores acusó a España de antisemitismo, corrupción e incluso aprovechó para hablar de la Inquisición. Madrid respondió, llamando a esas acusaciones “falsas y calumniosas”.

Luego vino la prohibición. Israel vetó la entrada al país a la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y a la ministra de Juventud Sira Rego (ambas de Sumar, coalición que últimamente ha sido muy crítica con Israel).

Orgullo. Díaz, que no es de desperdiciar titulares, dijo que estaba “orgullosa” de ser persona no grata, y exigió que Sánchez cortara todas las relaciones diplomáticas con el país.

Prohibición #2. Madrid devolvió la jugada, prohibiendo la entrada a España a los ministros israelíes ultras Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich.

La letra pequeña. La prohibición de utilizar territorio español suena bastante estricta, pero en la práctica no afecta los vuelos militares estadounidenses que usan las bases de Rota y Morón en Andalucía. Según el acuerdo bilateral de defensa, Washington no está obligado a decir hacia dónde van sus cargamentos. Traducción: las armas que van de EEUU a Israel pueden seguir pasando por España —solo que Madrid no hará preguntas incómodas. En otras palabras, es un don’t ask, don’t tell.

Seguimos siendo amigos. EE.UU. expresó “profunda preocupación” y advirtió que España estaba restringiendo operaciones de la OTAN. “Estas medidas envalentonan a los terroristas,” dijo un portavoz del Departamento de Estado. Sin embargo, fuentes gubernamentales en Madrid confirmaron que el acuerdo bilateral de defensa permanece intacto.

Llegando a casa. A nivel local, los líderes del PP no se ponen de acuerdo en cómo responder. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, dijo que la campaña de Israel en Gaza es “inadmisible” pero no usa la palabra “genocidio.” Mientras, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez‑Almeida, directamente rechaza el término. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, va más allá, y dice que la izquierda simplemente está “contra la única democracia liberal en Oriente Medio.”

Lo que los une. Acusar a Sánchez de usar Gaza para distraer de los escándalos internos.

Pero distracción o no, España ahora destaca en Europa como la voz más fuerte en contra de Israel. Sánchez piensa que le conviene políticamente: la mayoría de los españoles están horrorizados por lo que está pasando en Gaza, mientras que Bruselas evita ser tan contundente. Aunque también está la percepción de que Madrid está quemando puentes con Jerusalén, y discretamente también con Washington.

Ahora el conflicto se filtra en la vida política española. Una flotilla de barcos que zarpó de puertos españoles hacia Gaza (con la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau a bordo) ha sido atacada dos veces por drones en los últimos días. En la Vuelta a España, manifestantes pro‑Palestina han protestado la presencia del equipo Israel‑Premier Tech —propiedad de un amigo cercano de Netanyahu— y han obligado a los organizadores a acortar varias etapas. Mientras, en Jerusalén, una estudiante española fue asesinada en un atentado terrorista esta semana.

La guerra se ha metido en el día a día político de España y ya no es algo lejano que se ve por la tele.

💬 Cinco temas para debatir con amigos

1.⚖️ El fiscal general de España va a juicio (pero no dimite)

España está muy cerca de vivir una situación insólita: a su Fiscal General sentado en el banquillo de los acusados. Este martes, el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ordenó que Álvaro García Ortiz sea juzgado y le impuso una fianza de 150.000 € 🤑 para cubrir posibles responsabilidades económicas si resulta culpable.

¿De qué se le acusa? Hurtado dice que García Ortiz podría haber infringido la ley al filtrar un correo electrónico confidencial enviado por el abogado de Alberto González Amador (sí, ese González Amador, pareja actual de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del opositor Partido Popular).

¿Y qué? Pues que el correo, de febrero de 2024, admitía que Amador había “cometido dos delitos fiscales” e intentaba alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. Según Hurtado, García Ortiz filtró ese documento con el objetivo nada trivial de desmentir un artículo de El Mundo que sugería (erróneamente) que había sido al revés y que era la Fiscalía la que había ofrecido el trato.

El juez escribió que la filtración de información confidencial pone en entredicho el prestigio de la institución y corre el riesgo de socavar tanto la imagen de la Fiscalía General como el derecho del acusado a una defensa justa.

¿Cómo hemos llegado a esto? Amador, que está acusado de evadir 350.000 € en impuestos mediante facturas falsas, ya estaba siendo procesado. Pero cuando su correo con la propuesta de acuerdo se filtró —y acabó en manos de Cadena SER en cuestión de horas— el foco del escándalo pasó de la admisión de fraude hacia la propia Fiscalía por la filtración.

Los investigadores no han encontrado una prueba directa de que García Ortiz filtrara personalmente el correo, pero sí descubrieron que la fiscal jefe de Madrid se lo envió esa misma noche. Luego, García Ortiz borró todo el contenido de su móvil y el juez considera que con eso basta para procesarlo.

Uno podría pensar que un fiscal general imputado en algo así dimitiría. Pero el no. En lugar de eso, García Ortiz insiste en que se queda. Y mientras el PP grita “degradación institucional”, ministros del PSOE como Félix Bolaños y Pilar Alegría cierran filas alrededor del fiscal.

Nada que ver por aquí. Ambos dicen tener total confianza en el fiscal general, total confianza en el Tribunal Supremo, y que todo debería calmarse.

No será apartado. El propio Hurtado se ha negado a suspender a García Ortiz, citando un “vacío legal” que impide apartar al Fiscal General como si fuera un fiscal normal.

También hay follón constitucional. Algunos expertos argumentan que incluir posibles multas en la fianza de 150.000 € viola la presunción de inocencia, según una sentencia del Tribunal Constitucional de 2023. Seguramente se apelará.

El juicio en sí va a tardar meses en prepararse. El tribunal, compuesto por siete jueces de tendencia conservadora, incluye pesos pesados del Supremo como Manuel Marchena, Carmen Lamela y Ana Ferrer, así que drama no va a faltar.

2. 🚭 Si vas a fumar, vete al desierto y no jodas

Dame fuego. El gobierno español tiene un nuevo plan para que fumar sea tan complicado que, si todo sigue así, va a volver a ser considerado un acto de rebeldía (además de joderte la salud en general).