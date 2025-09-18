Madrid | Número 3

Adios a La Vuelta

🇵🇸 España vs. Israel, Round 2 : Eurovisión, La Vuelta y la bronca toma las calles

¿Y ahora qué? Cuando parecía que la relación España–Israel no podía ir a peor… pues sí, ha ido a peor.

Otra vez. Una semana después (‼️) el drama continúa: España critica la guerra en Gaza, Israel se cabrea. Pero una vez más, el tono volvió a alcanzar niveles inesperados.

Adiós a La Vuelta. La Vuelta a España ya estaba un poco tocadilla por las protestas pro-Palestina contra el equipo Israel-Premier Tech (equipo que, a pesar de no representar oficialmente a Israel, está financiado por un colega de Netanyahu). Pero al llegar el domingo, la situación fue de un colapso total.

La Castellana en llamas (figurativamente hablando). Algunos dicen que cien mil manifestantes coparon las calles de Madrid (no nos queda claro de dónde sale ese número). Todo iba normal hasta que un grupo de manifestantes bloqueó la ruta con una pancarta gigante pro-Palestina a 57 km de la meta. Otros montaron barricadas en la Castellana y acabaron a botellazos con la policía: 2 detenidos y al menos 22 agentes heridos.

Sin podio ni trofeo. Resultado: cancelada la gran llegada, sin sprint en Cibeles, sin ceremonia ni foto para el un miembro del equipo israelí que iba a recibir un premio.

Sánchez encantado. Horas antes, en un mitín en Málaga, el presidente había dicho que aplaudía “a un pueblo español que se moviliza por causas justas como Palestina”.

Tel Aviv enfadado. El ministro de Exteriores israelí Gideon Saar tronó: “Ayer, una turba pro-palestina saboteó la Vuelta a España. Lo hicieron con el apoyo y el aliento del presidente español. Increíble.”

Ni los daneses perdonan. La primera ministra Mette Frederiksen (compañera socialista de Pedro, atención) se enfadó porque su paisano Jonas Vingegaard tuvo que celebrar su victoria en el parking de un hotel, sobre un podio hecho con neveras portátiles. “Mi colega español homenajeó a los matones”, soltó. “El parlamento de la calle no tiene nada que ver con la democracia. Están destruyendo el deporte y, en última instancia, la democracia.” 😡

¿Y Eurovisión? En llamas. Dos días después, RTVE votó a favor de boicotear Eurovisión 2026 si participa Israel —quinto país que lo hace. Eso pasó un día después de que Sánchez se preguntara por qué Rusia había sido expulsada de las competiciones tras invadir Ucrania, pero no a Israel tras invadir Gaza. “Hasta que no cese la barbarie”, dijo, “ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más”.

Y esto no solo puso tristes a los eurofans. El israelí Saar respondió con su habitual sutileza: “Sánchez y su gobierno comunista son antisemitas y enemigos de la verdad”. (A ver… comparar la invasión de Rusia a Ucrania (que no invadió a nadie) con la represalia israelí tras el 7 de octubre no fue el salto lógico más brillante de Sánchez. Aun así, la respuesta de Israel desde entonces… es otra historia.)

Pero volvamos a España. Los líderes del PP (centro-derecha) estaban furiosos con Sánchez. Y con el alcalde y la presidenta regional de Madrid, ambos del PP, la indignación en público no se hizo esperar.

El alcalde José Luis Martínez-Almeida estaba cabreadísimo. Dijo que el domingo fue “uno de los días más tristes” desde que es alcalde, acusando a Sánchez de celebrar los incidentes “como un triunfo”. También volvió a rechazar el uso de la palabra “genocidio” para Gaza (porque, según él, es un término que solo se utiliza para refierirse al Holocausto).

La presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso también estaba muy enfadada. (No olvidemos que el Ayuntamiento y la Comunidad habían puesto casi €400.000 para promocionar la marca Madrid el domingo).

Tres pueblos. Acusó a Sánchez de “avivar la tensión” y a los manifestantes de ir en contra de “la única democracia liberal de Oriente Próximo”. Finalmente, apareció el toque Ayuso: comparó las escenas que vimos en la tele con la atmósfera que se vivía en España antes de la guerra civil y con el asedio de Sarajevo. (Algo un pelín exagerado, ya que duró cuatro años y murieron 10,000 personas).

Por último, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. Respaldó a Almeida y Ayuso, calificando las acciones del Gobierno como un fracaso de liderazgo, pero añadió que se puede condenar a Israel por lo de Gaza “sin ser antisemita” — adoptando un tono más suave que el de sus lugartenientes madrileños.

El Gobierno, feliz. Pilar Alegría acusó al PP de “equidistancia” 😱 ante lo que llamó genocidio de Israel y de criminalizar una manifestación “principalmente pacífica”. Según ella, los españoles se han convertido en “la voz de la conciencia de Europa”.

Y aún queda. El Rey Felipe VI, desde El Cairo, denunció la “crisis humanitaria insoportable” en Gaza y las “incontables víctimas” de la respuesta israelí tras el 7-O. ¿Se viene drama entre Israel y el Rey? Veremos qué pasa la semana próxima.

💬 Cinco temas para debatir con amigos

1.🤳🏻 Bessent, Sánchez y Feijóo: la gran semana de TikTok en Madrid

TikTok ha tenido mucho protagonismo esta semana en Madrid — tanto en pantalla como en el detrás de cámara.

El presidente Sánchez y el jefe del PP, Núñez Feijóo, por fin se unieron a la red social china la semana pasada, aceptando que si quieren votos de la Generación Z (que cada día avanza más hacia la extrema derecha), quizá tengan que hacer algún bailecito.

Sánchez publicó un mensaje serio sobre sus sanciones a Israel por Gaza — un debut bastante solemne en una plataforma en la que vemos memes e influencers hablando de chorradas. La propia cuenta de Moncloa se lo tomó un poco más a la ligera: le prometió a los Gen Z un tutorial sobre cómo funciona el palacio presidencial y quizá algo de salseo. También hubo cameos del ministro de Transportes, Óscar Puente, y hasta del propio Sánchez que ofreció un encogimiento de hombros un poco incómodo. 🤷‍♂️

Feijóo, mientras tanto, trajo el sarcasmo. Su primer vídeo fue un montaje de sus rivales políticos mencionándolo, al que remató con: “¿Molesto mucho? Pues ahora me vais a tener aquí.” No estamos seguros de que admitir ser molesto en el primer post sea la estrategia ganadora, pero de esto no tenemos idea.

En el siguiente vídeo, mostró sus choques con Sánchez en el Congreso, preparándose para el duelo político viral que viene.

Sánchez ganó fácilmente los primeros días, alcanzando 45.000 seguidores hasta el miércoles por la noche, frente a los apenas 5.200 de Feijóo. Pero su llegada deja claro que TikTok ya es campo de batalla oficial por la juventud política en España.

Y mientras los líderes españoles bailaban por clics, el futuro real de TikTok se negociaba en Madrid.

Grandes poderes. El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, pasó dos días negociando con funcionarios chinos un “acuerdo marco” para mantener viva la app en Estados Unidos — un intento de esquivar la prohibición que cuelga sobre su cabeza. Los grandes términos están fijados, pero la última palabra la tienen Donald Trump y Xi Jinping, que en teoría hablarán el viernes.

Así que TikTok ya no es solo donde la política española se hace viral. También es donde se escenifica la geopolítica.

Ah, y por si tenías la duda. El partido político más seguido en TikTok en España no es ni el PSOE ni el PP. Es Vox. 🤷‍♂️

2. ⚖️ La otra Manada y su violación en grupo: ¿por qué les han dado un acuerdo judicial?

Horror. Cinco hombres de Castelldefels, que se hacían llamar K-Team Manada Returns y veneraban a la Manada de Pamplona (la de la violación en grupo de San Fermín en 2016 que sacudió España), admitieron esta semana haber violado a tres mujeres en 2021, haberlo grabado y haber compartido los vídeos por WhatsApp. Y se fueron con un acuerdo que rebajó sus posibles condenas de 196 años en total a menos de 33.

Los hechos fueron espeluznantes. En la primavera de 2021, en pleno confinamiento por la pandemia, el grupo se dedicó a captar a mujeres vulnerables y llevarlas a un piso, emborracharlas y agredirlas cuando ya no podían resistirse. Una víctima fue violada vaginal, anal y oralmente. Otra, mientras era forzada a practicar sexo oral, sufrió la introducción de una botella en la vagina. Al menos una padecía una enfermedad neurológica que la hacía especialmente vulnerable. Los hombres grabaron las agresiones y las compartieron con amigos.

Los chats no dejaban lugar a dudas. Sabían lo que hacían —y lo disfrutaban. Su grupo de WhatsApp (rebautizado después como La Manada 2.0) usaba de icono la foto de un miembro de la Manada de Pamplona. En los mensajes presumían de cazar víctimas. Uno llegó a escribir: “Te pasaría el teléfono de una que es muy guarra y está bien, pero no me fío porque a esa sí la veo capaz de denunciarme.”

La fiscalía pedía penas de hasta 53 años por cabeza. Pero tras dos semanas de negociación, los hombres lograron un acuerdo: declararse culpables, pedir perdón y pagar unos €100.000 en indemnizaciones (entre €30.000 y €38.000 por víctima).

El trato. A cambio, las penas de cárcel cayeron a entre 3 años y 11 meses y 8 años y 5 meses. Cuatro de los cinco ya estaban en prisión preventiva, que ahora se les descuenta. Sus abogados ya presionan para lograr la semilibertad o incluso la excarcelación anticipada.

¿Y por qué aceptarían las víctimas? Según los fiscales, hacerlas pasar por el testimonio suponía un riesgo de revictimización. Una de ellas aún lucha contra un TEPT, y un juicio largo podría haberse venido abajo del todo. El acuerdo, por duro que parezca, les ahorró ese calvario.

En palabras de Fiscalía. “Ha pesado mucho la necesidad de proteger a las víctimas, así como su voluntad de no ser revictimizadas sometiéndolas a la presión de este juicio”, señalaron en un escrito difundido el martes.

Aun así, la imagen es brutal. Para muchos españoles, es un recordatorio de que incluso con leyes más duras, la “justicia” en casos de agresiones sexuales puede sentirse como otra agresión.

3. 🗣️ Sánchez y Junts llegan a un acuerdo para liar a los teleoperadores en Colombia