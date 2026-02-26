Madrid | Número 24

No son los Epstein Files, pero da igual

👨🏻‍🏭 El detrás de escena del 23-F tiene su momento de gloria

Puede que el presidente Pedro Sánchez estuviera celoso del protagonismo que tuvo la Casa Blanca con el volcado de documentos de los Epstein Files. Puede que quisiera desviar el foco de las nubes de corrupción que sobrevuelan a su Gobierno. O puede que, de verdad, crea que la historia debe ser libre. Sea cual sea la razón, le damos todo nuestro apoyo.

La ropa sucia, al sol. Sánchez anunció este lunes que el Gobierno desclasificará documentos relacionados con el famoso 23-F — el intento de golpe de Estado contra la joven democracia española hace 45 años.

Para cualquier boomer español, el 23-F es probablemente el gran acontecimiento doméstico de su vida — seguido por el 11-M en Atocha y por David Bisbal quedando segundo en la primera edición de Operación Triunfo.

El golpe. El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Antonio Tejero, junto a 200 guardias civiles armados, irrumpió en el Congreso de los Diputados en Madrid durante la votación para investir a Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente (y sí, está todo en vídeo). Los golpistas mantuvieron retenidos a diputados y ministros durante 18 horas, con la esperanza de que el rey Juan Carlos I respaldara un regreso al autoritarismo.

Spoiler: JC1 no lo hizo. La democracia sobrevivió. Y Javier Cercas escribió una gran crónica del episodio, Anatomía de un instante, que hace poco tuvo adaptación televisiva.

Dejemos la política de lado. A Sánchez no le vendrá mal hablar de cualquier cosa que no sea la gestión de su Ejecutivo, así que no sorprende que el Partido Popular y Vox hayan calificado la medida de “cortina de humo”, mientras que un aliado por la izquierda separatista, ERC, sugirió que busca “tapar” los problemas del presidente.

Pero, honestamente, nos da un poco igual la pelea partidista. Queremos los detalles jugosos. Queremos saber quién estaba realmente detrás. Y si JC1 pensó, aunque fuera por un segundo: “Oye, igual prefiero ser un rey de verdad y no un monarca constitucional blandito”. Vamos al lío.

¿Sabía el Rey? Durante décadas se ha especulado sobre si JC1 sabía más de lo que admitió. Estos documentos no zanjan el debate, pero tampoco lo dejan mal parado.

Un análisis interno manuscrito señala que uno de los principales errores del golpe fue tratar al Rey con respeto — o sea, “dejar al borbón libre como si fuese un caballero” — cuando en realidad debía ser considerado un “objetivo a batir y anular”.

Un registro del Ministerio de Defensa recoge una llamada tensa desde Zarzuela a las 20:20 de aquel día, en la que el secretario del Rey ordena a Tejero que deponga su actitud de inmediato y le pregunta repetidamente por qué decía actuar “en nombre del Rey”.

Tejero insistió en que solo obedecía al teniente general Jaime Milans del Bosch antes de colgar.

Más tarde, JC1 ordenó a Milans del Bosch que acatara: “Por España primero, y por la Corona, después, te ordeno que cumplas cuanto te he dicho”. (Hacia las seis de la mañana, la intentona había terminado y las tropas se retiraron.)

¿Qué tan cerca estuvo España del desastre? Las revelaciones más inquietantes muestran lo fino que fue el hilo.

Casi una masacre. Se barajó asaltar el Congreso con una operación del GEO (los “SWAT” españoles). Las estimaciones hablaban de entre 80 y 110 muertos.

Otro documento describe las órdenes dadas durante la toma de RTVE: “tirar a matar” si era necesario, armas listas y seguros quitados.

¿Quién estaba realmente implicado? Los servicios de inteligencia no salen impolutos.

Un informe desclasificado del Cesid admite que seis de sus agentes participaron en la intentona y revela que, tras el fracaso, se activaron mecanismos internos para encubrir sus movimientos.

Mientras tanto, una nota interna de la Policía Nacional de noviembre de 1981 se atribuye el papel de principal “dique” que frenó el golpe.

La farsa humana. También está la capa tragicómica.

Tarea de tontos. Transcripciones de llamadas muestran que, durante el golpe, la esposa de Tejero lo llamó repetidamente “tonto” y “desgraciado”, lamentando que sus compañeros lo hubieran dejado solo "como una colilla”.

En Washington tampoco tenían muy claro qué pensar al principio. Los primeros cables de EE.UU. lo calificaron como “asunto interno”. Más tarde, Reagan elogió personalmente a JC1 por defender la democracia.

Y ahora, giro final de ironía cósmica. Tejero murió ayer a los 93 años. Condenado a 30 años por rebelión, salió en libertad en 1996 y vivía discretamente en Málaga — símbolo nostálgico para sectores de la extrema derecha hasta el final.

Será recordado para siempre por disparar al techo del Congreso y gritar su ya mítico: “¡Se sienten, coño!”.

💬 Cinco temas para debatir con amigos

1. ⛷️ España tiene sus mejores Juegos de Invierno en 90 años

Los abucheos y los vítores que resonaron por los Alpes. La gran noticia de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Italia fue, según a quién preguntes, que los equipos masculino y femenino de hockey sobre hielo de Estados Unidos ganaran el oro tras finales agónicas en la prórroga contra Canadá.

O que el vicepresidente estadounidense JD Vance fuera abucheado sin piedad en la ceremonia de apertura.

O quizá que el biatleta noruego Sturla Holm Lægreid , de 28 años, rompiera a llorar en plena entrevista en directo para pedir perdón a su exnovia por una infidelidad.

O que la eterna esquiadora estadounidense Lindsey Vonn regresara desafiando la edad, las operaciones y las articulaciones rotas… solo para estrellarse de tal manera que casi pierde la pierna.

Pero por aquí, la noticia fue la actuación récord de España. “¿España?”, dirais vosotros. Pues sí, España.

Juegos históricos. Los atletas españoles lograron tres medallas en Italia:

una de oro y dos de bronce.

Las tres llegaron en pruebas de esquí de montaña (créednos: es jodidamente difícil).

Oriol Cardona consiguió el primer oro olímpico de invierno para España en más de cinco décadas. Ana Alonso sumó un bronce individual. Y juntos se llevaron otro bronce en el relevo mixto.

¿Hazaña? Desde luego. En parte porque España no es precisamente una potencia invernal. Ni siquiera un país particularmente invernal.

Una tradición limitada. En casi 90 años de participación olímpica en invierno, el palmarés español había sido, siendo generosos, una nota al pie comparado con Noruega. Antes de este año, el total de medallas invernales cabía en una mano (cinco): algunos bronces sueltos y un oro de Francisco Fernández Ochoa en 1972.

Pre-TikTok. Pre-internet. Pre-televisión en color.

¿Por qué le cuesta tanto a España en los Juegos de Invierno? En palabras del presidente de la Federación española de deportes de invierno, May Peus: “La tradición del hielo y la nieve en España son los que son”. El deporte invernal aquí siempre ha sido minoritario, históricamente territorio de familias acomodadas, aristócratas, nuevos ricos o gente vinculada a estaciones de esquí.

España tiene 35 estaciones. Suena razonable. Excepto que muchas no pueden garantizar nieve toda la temporada. Y las que sí pueden, a menudo carecen de instalaciones de gran escala para entrenar a la élite.

¿Centros de alto rendimiento? Pensados para deportes de verano (y fútbol, claro). Sin simuladores invernales, sin infraestructura específica, sin una cantera profunda.

Así que no, España no está diseñada para dominar el invierno. Pero oye: ¿a dónde escapa todo el Gran Norte Blanco cuando quiere sol y alegría? Exacto. A España. Nos apostamos algo a que Sturla Holm Lægreid y JD Vance acabarán viniendo. Aunque solo sea para no llorar.

2. 🧯 Vox vs. 🌍: La ultraderecha se pelea con… todo el mundo

