Madrid | Número 28

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Voto a voto

✉️ Andalucía da el pistoletazo de salida a la temporada electoral en España

¡Votantes del mundo, uníos! ✊🗳️

¿Os acordáis de las una, dos, tres elecciones autonómicas recientes en España? Pues eran solo el calentamiento para la de Andalucía. La mayor comunidad autónoma, antiguo bastión del PSOE de Pedro Sánchez y que en los últimos ocho años ha girado hacia el PP de centroderecha, Andalucía es el gran premio gordo electoral. Es el Texas de España. ¡O Florida! ¿O… las dos cosas?

Y ahora Andalucía ya va oficialmente a las urnas. Considerad esto el pistoletazo de salida de una temporada electoral que no terminará hasta que Sánchez diga basta tome la meditada decisión de convocar elecciones generales. Señores, ¡esto ha empezado! 🔫

Moreno mueve ficha. El lunes por la noche, el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), convocó elecciones autonómicas sorpresa para el 17 de mayo, enviando a 6,5 millones de personas (alrededor del 20% del electorado español) a votar dos semanas antes de lo previsto. (Al parecer solo avisó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dos horas antes, y a su propio equipo con 30 minutos de antelación, así que sí: jugada Top Secret para pillar a alguien desprevenido —ahora vamos con eso).

Sobre el papel, la explicación es sencilla. Moreno quiere tener un nuevo gobierno en marcha antes del verano. Pero el verdadero cálculo es más estratégico.

Agenda apretada. Junio venía cargadito. La visita del Papa a España entre el 6 y el 12 habría alterado la campaña (muchos andaluces viajarán a Madrid y Barcelona para verlo), y el calendario primaveral andaluz —de la Feria de Abril al Rocío— amenaza con afectar a la participación de formas imprevisibles.

Ni siquiera la fecha elegida es perfecta, ya que coincide con la Feria de Córdoba, algo que preocupa discretamente en el PP. Aun así, el 17 de mayo parece la menos mala de las opciones.

Y luego estaba el motivo mayor, aunque no dicho: Pedro Sánchez. A medida que crecían las especulaciones de que el presidente podría intentar aprovechar el impulso de su postura de “No a la guerra” en el conflicto con Irán convocando elecciones generales anticipadas el 31 de mayo (la fecha que muchos daban por hecha para Moreno), puede que el andaluz haya preferido no arriesgarse a quedar eclipsado.

¿Quién va por delante? A día de hoy, Moreno entra como claro favorito. Las encuestas le dan unos 55 escaños en el Parlamento andaluz —mayoría absoluta por los pelos en una cámara de 109—. Es menos que los 58 actuales, pero sigue siendo una posición notable en una región que fue feudo socialista durante décadas hasta el giro del PP en 2018.

Su mayor preocupación no es perder, sino cuánto gana. El ascenso de Vox podría empujarle a un escenario que quiere evitar: quedarse sin mayoría y necesitar un pacto con la ultraderecha para gobernar, como ya ha ocurrido en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Abriendo la puerta. Vox, que ahora tiene 14 escaños, podría crecer ligeramente y convertirse en árbitro si Moreno no alcanza la mayoría. Y, a diferencia de 2019, ya ha dejado claro que esta vez querría entrar en el gobierno, no limitarse a apoyarlo desde fuera.

Moreno ha construido su marca sobre la estabilidad y la moderación (y su famoso “fachaleco”), y verse obligado a pactar con Vox erosionaría esa imagen cuidadosamente cultivada.

Los socialistas no tiran la toalla. Frente a él está María Jesús Montero, ministra de Hacienda y mano derecha de Sánchez, que deja el gobierno para centrarse por completo en la campaña.

Entusiasmo templado. El PSOE llega flojo en las encuestas (Montero podría incluso bajar de los 30 escaños actuales). Su estrategia pasa por convertir la elección en un referéndum sobre los servicios públicos, especialmente la sanidad, una de las grandes preocupaciones en Andalucía por las largas listas de espera y escándalos como los fallos recientes en programas de cribado de cáncer de mama.

Pero esa apuesta podría no funcionar tan bien como esperan. El gobierno de Moreno acaba de cerrar un acuerdo con los sindicatos sanitarios que mejora las condiciones de 130.000 trabajadores.

La izquierda a la izquierda tampoco ayuda. Más allá del PSOE, hasta tres fuerzas compiten en ese espacio: la coalición Por Andalucía, Podemos (que aún duda si ir en solitario o en coalición) y Adelante Andalucía. La fragmentación no invita precisamente al optimismo.

Conclusión. Andalucía es la gran prueba simbólica antes de las próximas elecciones generales, previstas oficialmente para 2027 pero que cada vez parecen más cercanas. Sánchez las adelante o no, lo que ocurra el 17 de mayo marcará el tono político en todo el país.

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💬 Cinco temas para debatir con amigos

1. 🛐 La cofradía de Sagunto dice no a las mujeres (otra vez)

No puedes sentarte procesionar con nosotros. La cofradía más polémica de España acaba de decir “no” a las mujeres. Otra vez. Este fin de semana, la cofradía de Sagunto, una de las más antiguas del país, votó en contra de permitir que las mujeres participen en su procesión principal.

Un momento… ¿qué es una cofradía? Son hermandades católicas que organizan procesiones religiosas durante la Semana Santa (es decir, la semana que viene).

La de Sagunto, en Valencia, tiene más de 500 años (fundada en 1492) y unos 1.600 miembros. Es la columna vertebral de una celebración que desde 2004 ostenta el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Pero hay un problema: sigue siendo solo para hombres. Las mujeres pueden ayudar entre bambalinas —preparando túnicas, organizando logística, básicamente haciendo que todo funcione—, pero no pueden salir en la procesión.

Y de eso iba esta votación. La propuesta era de lo más sencilla: cambiar una palabra en los estatutos, sustituyendo “hombres” por “personas”.

Pero en una asamblea a puerta cerrada en la que solo podían votar hombres (ejem…), el resultado fue contundente: 267 votos en contra, 114 a favor.

¿El argumento? La tradición. Algunos fueron más allá: si las mujeres quieren participar, “móntate otra cofradía”. (Que, en ese caso, sería una sororidad; sí, existe la palabra).

Y el peso, claro. Otros se preocupaban por lo que pasaría si entran mujeres: listas de espera más largas, cambios en las normas internas, incluso quién cargaría los pasos.

Este debate lleva décadas repitiéndose. Ya se rechazó en 1999 y otra vez en 2022. Activistas llevan protestando al menos desde 2021, denunciando una discriminación en toda regla. Pero nada. Ni siquiera una reciente sentencia del Tribunal Constitucional en un caso similar —que dio la razón a una mujer excluida en Canarias— ha cambiado nada.

Para las mujeres que impulsan el cambio, no se trata de acabar con la tradición, sino de formar parte de ella. “No queremos dinamitar la fiesta, solo participar con igualdad”, decía una de ellas.

Mantener la calma. El clavario, el joven organizador de las fiestas de este año (tiene 23 años), intentó buscar un punto medio. Admitió que en el siglo XXI es lógico pedir inclusión, pero insistió en que el ambiente no es “machista” y que muchos miembros solo intentan preservar una tradición profundamente arraigada.

Pues no cuela. El Gobierno, liderado por el PSOE, ya había advertido que excluir a las mujeres podría costarle a Sagunto el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional, que implica visibilidad y financiación.

Y ahora, tras el voto negativo, ha confirmado que iniciará los trámites para retirarlo, argumentando que no se puede presumir de participación pública amplia mientras se excluye a la mitad de la población.

Incluso el presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, del PP, había pedido diálogo e inclusión y confiaba en otro resultado (aunque reconocía que la cofradía es una entidad privada).

No es cosa nuestra. La Iglesia no va a intervenir. El arzobispo de Valencia ha dejado claro que no habrá imposiciones desde arriba y que cualquier cambio debe venir desde dentro de la propia cofradía.

Esto puede tardar otros 500 años. Solo avisamos.

2. ✅ El FMI pone nota a la economía española — y advierte sobre la guerra

¿Os acordáis de los Hombres de Negro? No, no de la peli con los alienígenas asesinos monos y el tipo que abofeteó a Chris Rock, sino de los economistas del Fondo Monetario Internacional —los señores trajeados que aterrizaron tras la crisis de 2008 para decirles a países como Irlanda y España que gastaran menos y se apretaran el cinturón (especialmente los de siempre).