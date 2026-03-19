Madrid | Número 27

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Rumbo a América

🇲🇽 El rey Felipe VI casi pide perdón por aquello de la conquista

Un error lo comete cualquiera.

¡Sorpresa! El rey Felipe VI (también conocido como F6) levantó unas cuantas cejas esta semana tras reconocer, así como quien no quiere la cosa, que durante la conquista española de América hubo “mucho abuso y controversias éticas”.

Suspiro colectivo. Lo dijo de pasada durante una visita discreta a una exposición sobre culturas prehispánicas en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, junto al embajador de México. Una aparición que ni siquiera figuraba en su agenda oficial, pero que tenía bastante carga política.

En teoría, razonable. Sobre el papel, sonó a reflexión equilibrada, casi académica: sí, hubo abusos, pero los hechos históricos deben juzgarse “en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso”. En la práctica, funcionó como una bengala diplomática lanzada hacia México.

Mal rollo. Las relaciones entre España y México llevan unos años tensas, desde que el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió formalmente al Rey en 2019 que pidiera perdón por la conquista (y, sorpresa, no obtuvo respuesta). La cosa se tensó aún más cuando la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, no invitó a F6 a su toma de posesión. ☹️

El Rey sabe lo que hace. Al reconocer públicamente el “abuso”, Felipe VI se acerca un poco más al tipo de reconocimiento que llevan años pidiendo desde México, sin llegar a pedir perdón. Algo así como: “Sentimos que te sientas así”.

¿Por qué ahora? Algunos creen que no es tanto una revisión histórica como un movimiento para salvar la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid este año, y que reunirá a líderes de toda América Latina y España. Existía el riesgo de que Sheinbaum se la saltara. (Ahhh… ahora encaja todo.)

Mejor que nada. Sheinbaum dijo que reconoce y valora el gesto del Rey, y añadió: “No fue todo lo que hubiéramos querido, pero es un gesto de acercamiento”. Entonces ¿vienes a la cumbre, Claudia?

Todos avisados. El gobierno del PSOE aseguró que “suscribimos al 100%” las palabras del Rey y que estaba al tanto de lo que iba a decir.

Pero no todos aplauden. Por si no te suena, la Leyenda Negra es la idea de que la historia imperial española ha sido retratada de forma injustamente cruel y opresiva. Para muchos en España, criticar la conquista no es solo revisar el pasado: es aceptar una distorsión histórica de siglos. (Y sí, muchos de ellos tampoco son fans de Pedro Sánchez, sorpresa cero.)

Salto temporal absurdo. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sacó pecho con el legado español en América. Y además, tema calendario: “Hacer ahora un examen en el siglo XXI de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate”, dijo.

No, tú más . La presidenta madrileña y troll de vocación, Isabel Díaz Ayuso, fue un paso más allá y sugirió que Sheinbaum mirara más cerca de casa: “Abusos, los que ya se cometían contra la propia población autóctona por parte de las poblaciones aztecas y mayas, que entendían los sacrificios como parte de los rituales”.

Vox, aún más inflamado. Su portavoz parlamentaria defendió que la Corona española llevó a cabo “la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia”. Perdón, ninguno.

Probablemente todo esto se diluya pronto, y hay bastantes papeletas de que la presidenta mexicana acabe viniendo a la cumbre. Pero el gran ganador del culebrón puede ser el Rey: tras su no-disculpa disculpa, Sheinbaum invitó a F6 al Mundial de este verano en México.

Teniendo en cuenta lo difícil que está conseguir entradas, nos da que ese era el verdadero objetivo desde el principio. 🤔

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💬 Cinco temas para debatir con amigos

1.🗳️ Castilla y León vota: gana el PP, cambia poco

Joder, más elecciones. Castilla y León votó este fin de semana y, spoiler: no cambió gran cosa… pero también cambió todo. El PP (que ya gobernaba) ganó con 33 escaños, mejorando el resultado pero aún lejos de los 42 necesarios para la mayoría absoluta. Es decir, el presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco vuelve al punto de partida — necesita a Vox para gobernar.

El vaso medio lleno (o medio vacío). Sí, el PP sigue dependiendo de Vox pese a ganar. Pero Vox creció menos de lo esperado. De hecho, el PP casi duplicó a Vox en votos, frenando al partido en una región donde aspiraba a dar el salto.

Mañueco leyó rápido la situación. Ya está pidiendo un acuerdo parlamentario "de cuatro años” con Vox, pero con matices: preferiría su apoyo sin que entren en el gobierno.

Mientras tanto, el PSOE no quiere ni oír hablar de facilitar la investidura. Su candidato, Carlos Martínez, lo rechazó de plano, apostando básicamente por repetir elecciones antes que dejar gobernar al PP.

Poco margen para la izquierda. La derecha domina Castilla y León —y lo hace desde 1987—, y un gobierno alternativo requeriría algo cercano a un milagro político.

Próxima parada. Las próximas autonómicas clave son en Andalucía, en tres meses, aunque podrían adelantarse al 31 de mayo para evitar que la visita del Papa en junio se coma la campaña. Prepara las palomitas: esa sí que va a ser un buen espectáculo. 🍿

2. 🏘️ ¿Está funcionando el nuevo sistema de control de alquileres, 2 años después?

El 16 de marzo de 2024, Cataluña puso en marcha los primeros controles de alquiler bajo una nueva ley que permite a las comunidades limitar precios en “zonas tensionadas”, impulsada por el gobierno del PSOE tras años de subidas aceleradas (los alquileres en Cataluña habían subido un 60% en una década). Así que ahora, con dos años de datos, la pregunta: ¿funcionaron?