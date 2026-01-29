Madrid | Número 20

España, ¿el faro de los inmigrantes?

🗽 El Gobierno de Sánchez decreta la mayor regularización de migrantes de la historia

Dadme a vuestros cansados, a vuestros pobres, a vuestras masas apiñadas que anhelan respirar libres… y cenar tarde.

Así, de la nada. El Gobierno del presidente Pedro Sánchez acaba de anunciar la mayor regularización de migrantes de la historia reciente de España —por decreto, sin votación parlamentaria y justo cuando su coalición más que nunca necesita una victoria. De eso hablaremos en un momento.

¿De qué va esto? Tras la reunión del Consejo de Ministros del martes, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, anunció que el Ejecutivo había aprobado un Real Decreto que permitirá a inmigrantes en situación irregular que hayan vivido en España al menos cinco meses a fecha de 31 de diciembre de 2025 y no tengan antecedentes penales solicitar un permiso de residencia de un año, renovable. Las solicitudes se podrán presentar entre abril y junio. Las estimaciones sobre el número de inmigrantes irregulares en España oscilan entre 500.000 y 1 millón, con el ‘think tank’ Funcas situando la cifra en 840.000.

Sonrisas en el Gobierno. Saiz calificó la medida como “un día histórico para nuestro país” y aseguró que beneficiará tanto a los trabajadores —al reconocerles derechos— como a las empresas, al aportar seguridad jurídica.

Y la Iglesia, encantada. La Iglesia católica fue una de las grandes impulsoras de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en 2021 —una especie de petición no vinculante al legislador— que reunió 700.000 firmas a favor de una regularización.

La iniciativa llegó al Congreso, pero llevaba 18 meses encallada. Así que, para la Iglesia, el atajo alrededor del Parlamento (que no vota porque las reglas del decreto lo impiden) fue una “buena noticia” que ayuda a esos inmigrantes que están “trabajando, participando en la escuela… , a veces, malviviendo entre nosotros”, dijo a El País el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo Luis Argüello.

Qué sorpresa. Sí, lo has adivinado: la oposición no estaba tan contenta. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, que intenta contener la presión de Vox por la derecha, acusó a Sánchez de usar la regularización para desviar la atención del accidente ferroviario mortal de la semana pasada y dijo que intentará frenarla porque “incumple” el pacto migratorio europeo. Y, en todo caso, “En la España socialista, la ilegalidad se premia”.

¿Y Vox? Pues se fue directo a la Gran Teoría del Reemplazo. “El tirano Sánchez odia al pueblo español”, escribió en X el líder del partido, Santiago Abascal. “Quiere sustituirlo. Por eso pretende… acelerar la invasión. Hay que detenerlo. Repatriaciones, deportaciones y remigración.” 😱

El diletante internacional en materia migratoria Elon Musk también decidió opinar sobre la regularización española. Graaaacias, Elon.

Pero esto no es solo una pelea izquierda-derecha. Los españoles tienen algunas de las opiniones más positivas sobre la inmigración en Europa, y tanto gobiernos del PSOE como del PP han aprobado regularizaciones masivas en el pasado —nueve en total— que beneficiaron a más de un millón de personas.

Entonces, ¿qué más hay aquí? Política de coalición (y sí, como dijo Feijóo, también un poco de distracción).

Al Gobierno de Sánchez le encantaría hablar de casi cualquier cosa que no sea los accidentes ferroviarios mortales en Andalucía y Cataluña, ocurridos bajo su mandato (Sánchez gobierna desde 2018), sobre todo teniendo en cuenta las críticas recibidas desde asociaciones de víctimas y algunos aliados políticos.

Mantener unida a la familia. Igual de importante: sacar adelante la regularización le da a Sánchez la oportunidad de recuperar a antiguos aliados.

Primero, Podemos. El (anteriormente) influyente partido de la izquierda dura rompió con Sumar —el socio de coalición del PSOE— en 2023, y desde entonces se ha ido alejando cada vez más. Una de sus reivindicaciones históricas: una regularización masiva.

Luego, Junts. El partido independentista catalán de derechas votó a favor de la investidura de Sánchez en 2023, pero después rompió con él por promesas incumplidas. Una de ellas: transferir el control de la inmigración a la Generalitat (lo que, en teoría, permitiría a las autoridades catalanas decidir quién obtiene la residencia en Cataluña y exigir el aprendizaje del catalán).

Una de cal. Sánchez vio una forma de resolver ambos problemas a la vez. Según se cuenta, ofreció a Podemos la regularización a cambio de apoyar la aspiración de Junts de supervisar —y potencialmente limitar— la inmigración en Cataluña.

Alerta de ironía. Esto significa que la izquierda pro-inmigración estaría ayudando a Junts a adelantarse por la derecha a su rival ultra, el partido independentista antiinmigración Aliança Catalana, limitando la llegada de inmigrantes. Tanto para las fronteras abiertas.

Es normal sentirse conflictuado con todo esto. Se puede apoyar la regularización de personas que han construido su vida aquí y, al mismo tiempo, tener dudas sobre cómo se ha hecho.

¿Por qué? Usar una interpretación legal generosa para evitar una votación parlamentaria abre la puerta a recursos judiciales. Poner en marcha la mayor regularización de la historia contemporánea de España también podría incomodar a socios europeos. Y luego está la pregunta que nadie ha respondido del todo: ¿por qué cinco meses? ¿Por qué no seis —o varios años— si el objetivo es premiar el arraigo?

¿Qué opinas tú, querido lector?

1. 😡 España homenajea a las víctimas del accidente ferroviario mientras las familias cargan contra el Gobierno

Aún no hay confirmación oficial sobre qué causó el desastre ferroviario de Adamuz del 18 de enero, pero la principal hipótesis apunta a un fallo en la propia vía, en concreto a la fractura de una soldadura antes de que pasara el tren de Iryo.

Carril roto. Los primeros indicios de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) señalan que uno de los carriles se habría roto antes del siniestro, provocando que los vagones traseros del Iryo descarrilaran, invadieran la vía contigua, donde fueron arrollados por un tren Alvia que circulaba en sentido contrario.

Los investigadores creen que el punto débil no fue tanto el carril en sí, sino la soldadura que unía dos tramos de edades muy distintas: uno fabricado en 1989 y otro producido en 2023.

El carril que se rompió se había instalado apenas unos meses antes del accidente, pero estaba soldado a un tramo antiguo que databa de la línea original de alta velocidad Madrid–Sevilla (algo que, por lo visto, es práctica habitual).

Los expertos sospechan que un defecto en esa soldadura pudo no haber sido detectado durante las inspecciones, algo que solo se confirmará cuando se analicen en profundidad los estudios metalúrgicos y los registros de soldadura.

Si esta hipótesis se confirma, la responsabilidad recaería principalmente en Adif, el organismo público que gestiona la infraestructura ferroviaria en España.

Eso no implicaría necesariamente un único error, sino una cadena de decisiones relacionadas con los criterios de renovación de la vía, la ejecución de las soldaduras y los protocolos de inspección.

El Ministerio de Transportes insiste en que la línea había superado todas las revisiones exigidas, pero la investigación ya está cuestionando por qué algunos tramos se renovaron y otros no, y si los estándares de mantenimiento deberían haber sido más estrictos en zonas de alto riesgo, como las soldaduras cercanas a desvíos.

En el plano político, el caso entra ahora de lleno en el Parlamento. El ministro de Transportes, Óscar Puente, compareció hoy para explicar la posición del Gobierno y el estado de la investigación, mientras que el presidente Sánchez abordará el asunto en el Congreso el próximo 11 de febrero.

Funeral de Estado. España celebra hoy un funeral de Estado en Huelva para honrar a las víctimas, con la asistencia confirmada del rey Felipe VI y la reina Letizia. Después de que el plan inicial del Gobierno de organizar un acto civil se viniera abajo tras la polémica, el homenaje adoptará la forma de una gran ceremonia religiosa, organizada por la Iglesia y que se espera reúna a una multitud.

El acto es muy controvertido entre las familias de las víctimas, muchas de las cuales han rechazado abiertamente cualquier presencia gubernamental, acusando a las autoridades públicas de tener responsabilidad en el desastre.

Varios familiares han anunciado que no acudirán al funeral precisamente porque asistirán ministros, al considerar que estos homenajes oficiales son más “fotos” que rendición de cuentas.

Sin embargo, la presencia del Rey obliga protocolariamente a que esté el Gobierno, y será la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien acuda en representación del Ejecutivo, junto a una delegación reducida y aún no del todo definida.

Se espera tensión cuando el duelo privado choque con la política pública. Si sirve de precedente el primer contacto entre cargos públicos y las familias de las víctimas de la dana, habrá abucheos y mucha rabia.

2. ⚖️ España archiva la denuncia contra Julio Iglesias

Julio Iglesias probablemente esté satisfecho. La Audiencia Nacional ha archivado una denuncia penal contra la leyenda del pop después de que la Fiscalía concluyera que los tribunales españoles no tienen competencia para investigar acusaciones de agresión sexual relacionadas con hechos que, según se afirma, ocurrieron en la República Dominicana y en las Bahamas.